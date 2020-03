Trenérská rošáda ve Zlíně: odvolali Kameníka, vrací se Páník

„Ačkoli měl Kameník od začátku plnou podporu vedení klubu, bohužel se mu s týmem nepodařilo dosáhnout příznivých výsledků,“ řekl na stránkách Zlína sportovní manažer Zdeněk Grygera. „Rád bych mu poděkoval za dlouholetou spolupráci, loajalitu a vstřícnost,“ dodal.

Kameník ještě vedl pondělní trénink, v úterý už koučem není. Zpackaný start jara, který Zlín srazil na barážovou příčku, nenechal šéfy klubu v klidu a donutil je k akci.

Páník přichází se svým asistentem Janem Sombergem a rovnou se zapojí do procesu. „Vrací se do velmi známého prostředí, což bude velkou výhodou a současný kádr momentálně potřebuje trenéra se zkušenostmi,“ poznamenal Grygera.

Na Letné učinili sedmou trenérskou rošádu od zmíněného Páníkova odchodu. U něj to přitom ještě o víkendu vypadalo, že by mohl zamířit do Příbrami: její zápas s Karvinou sledoval ve společnosti klubových funkcionářů.

„Nějak se to vyvine. Co má být, bude. Ve Zlíně jsem byl dlouho. Vždycky se rozcházím s dobrými vztahy. Fotbalově jsem tam vyrostl, začínal trénovat. Může se to stát. Takový je fotbal,“ reagoval Páník během pondělí na dotaz, zda si umí představit comeback do klubu, se kterým nedávno slavil svoje největší trenérské úspěchy.

O den později jej oficiálně představili.

Sázka na Kameníka přitom Zlínu zprvu vycházela. Relativně úspěšně zaskočil za odvolaného Pivarníka na jaře v play off o Evropskou ligu, pak po Josefu Csaplárovi vyvedl mužstvo v závěru podzimu z předposledního místa do klidného pásma.

Jenže po nepřesvědčivé zimní přípravě přišel mizerný vstup do jarní části a akutní záchranářské starosti. Zlín inkasoval po šílených kiksech v obraně deset branek ve čtyřech kol, Kameníkovi nepomohla ani leckdy nepochopitelná (ne)střídání. Týmu chybí drajv, elán, herní rukopis.

Je na Páníkovi, aby tým zmobilizoval.