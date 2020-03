Počítali jsme, že se nám mzda sníží, přiznává zlínský obránce Buchta

„Je to pochopitelné. Příjmy klubu se omezily. Sponzoři řeší svoji existenci. Koronavirus je věc, která sport absolutně přesahuje,“ říká Buchta, jemuž fotbalovou karanténu zpříjemňuje nedávno narozená dcerka.

„Všechnu energii věnujeme jí, a ona nás tak udržuje v dobré psychické kondici. Fotbal ani moc neřeším, protože nikdo není schopen říct, kdy a jestli se vůbec začne.“

Jaký teď máte režim?

S malou vstáváme brzo. Jdu se proběhnout a pak trávíme čas doma. Snažíme se chodit ven co nejméně, abychom na malou něco nepřenesli. Je to hodně jednostranné.

Jak udržujete kondici?

Chodím běhat do lesa. Ráno tam moc lidí není, ale o víkendu, když vyleze slunce, jich potkávám docela dost.

Kolik uběhnete kilometrů?

Když dostaneme padesát minut, tak je to nějakých sedm osm. Když se člověk udržuje v provozní teplotě, tak fyzička zůstává. Ale fotbalové vytížení chybí.

S míčem si moc nezahrajete?

Úplně minimálně, doma není moc prostoru a nedovedu si představit, jak bych běhal v lese s balonem. (úsměv)

Jste v kontaktu se spoluhráči?

Občas se potkáme v lese, pozdravíme se. Píšeme si přes internet.

Prý byl útočník Lamine Jawo v podezření z nákazy koronavirem?

Tahle informace kolem mě prakticky nešla. Dozvěděl jsem se o tom až den předtím, než nám řekli, že výsledky jsou negativní.

Ligová asociace chce sezonu za každou cenu dohrát. Jak to vidíte vy?

Chápu to. Jen si nedokážu moc představit, jak by to všechno fungovalo. Když pojedeme ven, musíme se někde ubytovat, stravovat se. Záleží, jak se budou mírnit omezení. Ale jsem pro, aby se sezona dohrála, i když to bude hodně složité.

Jak dlouhou společnou přípravu budete před restartem potřebovat?

Otázka je, kdy se začne. Nejpozdější termín je snad 13. května. Když se to uvolní, nevím, kolik dostaneme času na přípravu. Asi ho nebude tolik, kolik ho budeme potřebovat, ale kolik ho zbude.

Těsně před přerušením soutěže byl jmenován staronovým trenérem Bohumil Páník. Jak jste to vnímal?

Bohužel jsme sezonu moc nechytli. Doufám, že impulz přišel ve správný čas, i když nás to teď zastavilo.