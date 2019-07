Csaplár oživil Zlín, Slovácko Petržela. Oba kluby lákají na persony

1. Csaplárova revoluce ve Zlíně, nový kouč chce bavit

I když jeho tým prohraje, dokáže ho po zápase pochválit. „Zajímá mě výkon, vedlejším produktem je v uvozovkách výsledek,“ pronesl nový trenér fotbalistů Zlína Josef Csaplár na předsezonní tiskové konferenci.

Syn německé matky a maďarského otce je zdatným rétorem, dlouhá léta spolukomentoval pro Českou televizi, v rozhovorech nenudí. Fotbal bere především jako zábavu pro fanoušky.

„Celý život říkám, že chci diváka pobavit hrou a potěšit výsledkem.“ Od svého fotbalového kréda nechce ustoupit ani ve Zlíně.

„Hned jak trenér přišel, řekl nám, že to bude úplně jiný fotbal, než jsme hrávali, než jaký jsme znali. Někde se jde fotbal běhat, někde bojovat, tady chceme fotbal hrát. Budeme se snažit být co nejvíce aktivní,“ shrnul slovenský internacionál Marek Hlinka.

Csaplár rozčeřil zlínský rybník novými tréninkovými metodami, na hráče přenáší svůj entuziasmus. A jeho ambice? „Umístěním se nestresuji, ale chceme hrát nahoře.“

2. Petržela zvolil Slovácko srdcem

Měří sice jen 175 centimetrů, přesto se dá čekat, že bude v týmu největší postavou – osobností. Záložník Milan Petržela se po konci v Plzni, s níž získal čtyři mistrovské tituly a která se rozhodla omladit kádr, vrátil po třinácti letech do Slovácka, kde sbíral první zkušenosti.

„Ani nebylo moc těžké jej přivést. Milan k nám chtěl jít, nabízelo se to. O návratu jsem s ním mluvil při každém našem zápase v Plzni. Říkal, že přijde hned, jak to bude možné. Teď to možné bylo, tak jsme jej udělali,“ prohlásil výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

O bývalého reprezentanta, který i v 36 letech vyniká na pravé straně zálohy svou rychlostí, přitom stál i Zlín. „Byli jsme v kontaktu, ale rozhodoval jsem se i trošku srdíčkem. Cítil jsem, že bych měl Slovácku, které mi dalo možnost do ligy poprvé naskočit, něco vrátit,“ poznamenal Petržela.

Slovácko v létě ještě získalo brankáře Radka Porcala z Varnsdorfu a na hostování z Olomouce podhrotového hráče Pavla Dvořáka. I proto, že jediný čistokrevný útočník v kádru Tomáš Zajíc pro zdravotní problémy přijde o začátek ligy, chce klub ještě posílit.

„Pracujeme na tom, aby přišel útočník, který bude posilou. Ale nedokážu odhadnout, jestli se to podaří už před nedělním prvním zápasem na Spartě,“ uvedl sportovní manažer týmu Veliče Šumulikoski.

3. Stadion přejde na město, Letnou čekají opravy

Do provozu byl uveden v roce 1940, ve fotbalové lize patří mezi pět nejstarších stánků. Na rozdíl od většiny z nich však zlínská Letná vypadá přibližně stejně jako v 70. letech minulého století, kdy byla vybudována hlavní tribuna.

„Ta už je po smrti,“ pronesl majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka. „Ale stadion potřebuje kompletní rekonstrukci,“ dodal.

Kdy se Letná dočká nového hávu, není jisté. Opravy kritických míst stadionu by však měly začít ještě letos. Úzce souvisejí s převodem stánku z vlastnictví Sportovních klubů Zlín do majetku města. Ještě předtím uvolnila radnice Sportovním klubům několikamilionovou částku na opravu jejich sportovišť, dostane se i na Letnou. Areál bude nově oplocen, na hlavní tribuně se vymění původní okna, střechou už nebude zatékat.

„Opravy potrvají přibližně půl roku a nijak neovlivní průběh sezony,“ ubezpečil ředitel zlínského fotbalového klubu Leoš Gojš.

4. Synot omezil podporu, Číňané jej nenahradí

Fotbalové Slovácko se musí vyrovnat s významným omezením příspěvku od jednoho ze svých hlavních partnerů. Skupina Synot nejprve ohlásila konec podpory klubu, u jehož vzniku přitom firmy podnikatele a senátora Iva Valenty stály. Nakonec Synot pro letošek dá milion místo dosavadních šesti.

„Chápu, že někteří brali štědrost jako samozřejmost a už si na ni zvykli, ale viníka musí hledat jinde,“ uvedl Valenta, který tvrdí, že peněz musel ubrat kvůli přehnané regulaci a zdanění hazardu ze strany vlády Andreje Babiše, kterého dlouhodobě kritizuje.

„Dostali jsme výrazně méně peněz, což je nepříjemné, ale věřím tomu, že se podaří tu podporu zase zvednout. Navíc se nám některé, i celkem významné partnery podařilo získat,“ prohlásil ředitel Pojezný.

Nové sponzory klub nezískal v Číně, byť odtamtud dorazila na jeden z jarních zápasů Slovácka delegace. „Byli to partneři našich partnerů. Chtěli vidět stadion, zápas, ale žádnou podporu jsme nedojednali,“ doplnil Pojezný.

5. Na derby se půjde na podzim dvakrát

Jarní část minulého ligového ročníku začala pro krajské rivaly vzájemným zápasem. Obě derby letošní základní části se odehrají už na podzim. První je naplánované na sobotu 4. srpna v Uherském Hradišti, odveta je na programu 30. listopadu v krajské metropoli.

Oba celky by se mohly utkat ještě dvakrát v nadstavbě. Jasno bude nejpozději 25. dubna, kdy se uzavře základní část soutěže.

Poslední vzájemný mač vyhrálo Slovácko 1:0, hradišťský tým triumfoval ve východomoravské ligovém derby po bezmála třinácti letech.