Na Spartě ani gól, ani bod. Je na čase to změnit, hlásí Dvořák

Je to více než sedm let, kdy si Pavel Dvořák coby tehdejší nejlepší střelec Hradce Králové vzal po faulu Vlastimila Vidličky míč a proměněným pokutovým kopem rozhodl o domácí výhře svého týmu 1:0 nad Spartou.

„Ale na Letné jsem ještě gól nedal, neuhrál jsem tam dosud ani bod. Je na čase to změnit,“ hlásí třicetiletý Dvořák před nedělním úvodním utkáním nové sezony, v němž si odbude soutěžní premiéru ve Slovácku po příchodu na roční hostování s opcí z Olomouce.

Co s vámi dělá takový start nového ročníku?

Zatím nervozitu necítím. Těším se na celé nové angažmá i na první zápas. Každý je na Spartu zvědavý, tak snad přijde hodně lidí. My můžeme jen překvapit. Samozřejmě máme za cíl něco uhrát, nemá smysl tam jet s poraženeckou náladou. Loni tam uhrály nějaké body i horší mančafty, šanci určitě máme.

Co od působení ve Slovácku očekáváte?

Doufám, že budu mít blíž do základní sestavy, než jsem měl v Sigmě. A že pomůžu týmu hrát co nejvýš.

Jak zpětně hodnotíte olomoucké angažmá?

Některé zápasy se povedly víc, jiné míň. Celkově to z různých důvodů úplně nevyšlo, tak to prostě někdy je. Asi jsem tam mohl zůstat, ale viděl jsem, že do sestavy bych měl daleko. Byla tam určitá osa týmu a navíc pod novým trenérem budou chtít zapracovávat i mladší hráče. Vycítil jsem, že by bylo nejlepší si něco najít. A povedlo se. Věřím, že tady to bude lepší.

Vzhledem k nízkému počtu útočníků ve Slovácku a zdravotním potížím útočné jedničky Tomáše Zajíce máte nyní cestu do sestavy volnou, ne?

Na hrotu nehraju už dlouho.

To vím, ale nikdo jiný teď k dispozici není.

Je to tak, ale trenér se mnou počítá spíš pod hrot. A i kdyby mě přece jen dal úplně dopředu, tak bez ohledu na konkurenci musím hrát dobře, jinak v sestavě nebudu.

Vaším dosavadním maximem v lize je devět branek za Hradec před pěti lety, loni za Olomouc jste skóroval dvakrát. Máte metu pro Slovácko?

To ne. Chci dát co nejdřív první gól, pak snad budou následovat další. Aspoň pár by jich bylo fajn.

Povzbudily vás dvě trefy v přípravě?

Jsem za ně rád, ale byla to jen příprava. Uvidíme, jak mi to bude padat v lize, kde je to těžší.

Hrálo roli, že jste šel právě do Slovácka, i obnovení spolupráce s koučem Martinem Svědíkem?

Byl to jeden z faktorů. S trenérem se znám, půl roku jsme spolu byli v Jihlavě. Bodů jsme tehdy udělali dost, bohužel to ale k záchraně nestačilo. Když se Slovácko ozvalo, byl jsem rád.

Jaký je to trenér?

Náročný. A to asi mluví za všechno.

Věděl jste, co od něj čekat. Takže s jeho náročností problém nemáte?

Myslím, že to je dobře. Klade důraz na detail a nikdo si nedovolí cokoli vypustit, jinak mu to hned dá sežrat, což třeba někteří trenéři tolik neřeší. Platí to v zápase i na tréninku.