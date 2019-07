Zlínský boss Červenka povýšil Grygeru. Za sebe vyhlíží nástupce

„Chtěl bych s vámi pobesedovat o financování klubu, o jeho budoucnosti, o stadionu,“ začal zeširoka Červenka, který do klubu vstoupil před dvaceti lety a od té doby je jeho jediným vlastníkem.

O čem všem na setkání s novináři majitel zemědělského holdingu Lukrom, který má roční obrat několik miliard korun, ještě mluvil?

O výběru nového trenéra, čtvrtého za půl roku:

„Za dvacet let se vystřídalo dvacet trenérů. Delší dobu vydrželi jen domácí – Mareček, Hoftych, Páník. Cizí často jen pár měsíců. Bílkovi jsme v zimě umožnili odejít k reprezentaci Kazachstánu. Trenéři bývají pod smlouvou, moc volných jich není. Říkali jsme si, že bychom zkusili něco trochu jiného. Tak je tady trenér Csaplár.“

O tom, proč padla volba na Josefa Csaplára:

„Byl to první trenér, který přišel a řekl, že chce, aby klub byl v kladných číslech, s čímž naprosto souzním. Nový trenér je atypický. Má úplně jiný přístup než předchozí. Než dostal nabídku, dvakrát jsme debatovali. Protnuli jsme se v mnoha pohledech – na život i na fotbal. Nechci mu lichotit, ale za tu chvíli, co tady je, můžu říct, že ve Zlíně se nikdy netrénovalo tak tvrdě a komplexně jako teď. Hodně dbá na individuální přístup, třeba útočníci trénují jinak. Je to silný motivátor. Hráči, kteří předtím nedělali něco navíc, to teď dělají. Pokud chtějí odstranit technické a fyzické nedostatky, pracují individuálně. Někteří sundávají přebytečná kila dolů. Náš fotbal bude běhavější a útočnější, přestože můžeme nastoupit bez klasického hrotového hráče.“

O vzrůstající roli Zdeňka Grygery v klubu:

„Přiznám se, že jsem měl obavu, že ze Zlína odejde. Dnes je tu více přikovaný. Doteď byl sportovním manažerem, který se staral jenom o prvoligové mužstvo. Klub začal řídit jako generální manažer. Převedl jsem na něho většinu pravomocí. Bude mít pod sebou ředitele klubu, trenéra, šéfa mládežnického centra na Vršavě. Já budu na vše dohlížet. Finance si budu hlídat sám, není to jednoduché. Zbytek bude na něm.“

O ekonomické kondici klubu:

„Díval jsem se na poslední hospodářské výsledky ligových klubů a skoro všechny jsou ve ztrátě. Ve Zlíně jsem vždycky dbal, abychom měli vyrovnaný rozpočet. Když jsem do klubu vstoupil před dvaceti lety, měl základní kapitál čtyři miliony korun, teď má šedesát. Za dvacet let prošla klubem zhruba jedna miliarda korun. Prodejem hráčů jsme vydělali čtvrt miliardy, hráče jsme nakoupili za sto milionů korun. Průměrně tak vychází, že jsme dvacet procent ročního rozpočtu (60 až 75 milionů) naplnili díky prodeji hráčů. Za poslední daňové období byl klub díky účasti v Evropské lize velmi profitabilní, řádově v desítkách milionů korun. Část peněz máme pořád na účtu.“

Za zraněného Vraštila přichází ukrajinský bek Od úterý se připravuje se zlínským týmem, do úvodního ligového kola proti Slavii Praha však ukrajinský stoper Oleksandr Azackij s největší pravděpodobností nezasáhne, protože klub čeká na jeho transferkartu z gruzínského Torpeda Kutaisi. „Máme zkušenosti, že to trvá dlouho,“ připomněl šéf zlínských fotbalistů Zdeněk Červenka zimní příchod Marka Hlinky. Slovenský krajánek působil stejně jako Azackij v Torpedu Kutaisi a po vyřízení všech formalit nastoupil až do čtvrtého jarního kola. Příchodem Azackého zareagoval Zlín na vážné zranění Lukáše Vraštila z přípravy proti Lokomotivu Moskva. Posila z Brna si přetrhla zadní křížové vazy v koleni, a protože chytila trombózu do lýtka, půjde na operaci nejdříve v září. „Přeju mu, aby se vrátil co nejdříve, ale klidně to může trvat rok,“ uvedl zlínský trenér Josef Csaplár. Ukrajinský obránce se zkušenostmi z Ostravy by měl ve Zlíně hostovat.

O dvaceti letech, po které klub vlastní:

„Za tu dobu prošlo prvním týmem dvě stě padesát hráčů, ale já pořád zůstávám jediným majitelem. Sám se zamýšlím, jestli mám ve fotbale pokračovat. Časem bude muset po mně někdo přijít. Synové asi ne, mají spoustu starostí s prací ve firmě. Dříve či později se z klubu určitě stáhnu. Už jsme v lize zůstali poslední čtyři mohykáni – Pelta v Jablonci, Starka v Příbrami a Karl v Liberci. Ve Slovácku, Baníku nebo Brnu se za těch dvacet let vystřídali tři až čtyři majitelé. Kdyby chtěl vstoupit investor, jsem připravený k jednání. Říkám to dlouhodobě, ale teď více.“

O případném prodeji klubu a jeho ceně:

„Vždy bude záležet na tom, kdo by sem šel. Nemusí to být o konkrétní sumě, za kterou bych klub prodal. Jsou desítky způsobů, jak to udělat. Důležité je, aby tady byl zájemce, který by v tom pokračoval. Jsem připraven se z fotbalu stáhnout, ale až se někdo najde. Současní nebo bývalí generální sponzoři, to není cesta.“

O modelu ligových soutěží:

„První ligu bych rozšířil ze šestnácti na osmnáct mužstev. Druhou bych rozdělil na dvě poloamatérské skupiny – Čechy a Moravu. Nemá smysl, aby se jezdilo z Mostu do Třince. Ekonomika nemá sílu na dvaatřicet profesionálních klubů. Jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Nadstavbu bych zrušil. Všichni na ni nadávají, ale nic se s tím nedělá.“

20 let je Zdeněk Červenka vlastníkem zlínského fotbalového klubu.

O výchově mládeže:

„Město výchovu mládeže moc nepodporovalo, ale teď se to zlepšilo, dostáváme pět milionů korun. Fotbal ve Zlíně byl v nemilosti, možná se to posouvá, snad si město bude vážit toho, že se tu fotbal hraje. V základní sestavě reprezentace máme dva odchovance (Čelůstka, Novák), což je úžasné. V mládeži jsme se hodně posunuli. Ve všech kategoriích máme šikovné kluky. Byla by škoda, kdyby se jejich výchova přerušila. V současném kádru prvoligového áčka je pět mladých odchovanců. Kdyby nebylo Vršavy, museli bychom doplnit tým o zahraniční hráče. Usilujeme o akademie, ale jsme pro klubovou, ne regionální.“

O nezbytné rekonstrukci stadionu Letná:

„Majitelem stadionu a většiny mládežnického areálu Vršava jsou Sportovní kluby Zlín, což je sdružení všech sportovních oddílů ve městě kromě hokejistů. V září, konkrétně 29., by měl být fotbalový stadion převedený na město. Během půl roku by se měly provést opravy věcí, které jsou v havarijním stavu. Na to je vyčleněno šest milionů korun. Snahou je, aby se udělala celková rekonstrukce stadionu. Časový rozměr ale momentálně nikdo neví. Chceme, aby se investovalo do fotbalového stadionu jako do hokeje. Ale s kulturně-hokejovým lobby ve městě bojujeme těžko.“