Zlín je pro mě nový impulz, chci se dostat do formy, říká posila Mašek

„Přišel se sem resuscitovat,“ řekl zlínský trenér Josef Csaplár v nadsázce na adresu ofenzivního záložníka, který v lize debutoval v roce 2011 ve věku 15 let a 322 dnů.

Nebýt Csaplára, Mašek by do Zlína nešel. „Stál jsem o něho už v Příbrami,“ zmínil Csaplár svoje předchozí trenérské působiště.

Stejně jako Fantiše, který do Zlína zamířil dva týdny předtím, považuje Maška za své fotbalové dítě.

„Trenér Csaplár byl důležitým faktorem v mém příchodu do Zlína. Známe se dlouho. Trénoval mě v české sedmnáctce,“ připomněl Mašek svůj hvězdný rok 2011, kdy si pod Csaplárem zahrál na mistrovství světa do sedmnácti let.

Jeho nadějně rozjetá kariéra se však poté zadrhla. V Hamburku, kde strávil léta 2012 až 2015, se neprosadil do bundesligového mužstva, výraznější stopu nezanechal ani v nizozemském SC Cambuur.

Znovu se ukázal až po návratu do Česka v dresu Bohemians 1905, odkud letos v zimě zamířil do Mladé Boleslavi. Jenže tam ani jednou nenastoupil v základní sestavě, takže hostování ve Zlíně vzal s díky.

„Jsem rád, že se to povedlo. Je to pro mě nový impulz. Chci odvést dobrou práci, dostat se do formy a pomoci Zlínu k nejlepšímu výsledku,“ přeje si Mašek.

Přestože při svém zlínském debutu v sobotní ligové generálce proti Senici nebyl se svým poločasovým výkonem spokojený, Csaplár mu věří.

„Očekávám od něj kreativitu, góly, pracovitost. Výhodou je, že může hrát pod hrotem, zprava i zleva,“ dodal kouč Zlína.