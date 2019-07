Mám větší zodpovědnost, říká nový šéf zlínské obrany

V mužstvu fotbalistů Fastavu Zlín má na starosti především defenzivní úkoly. Ale zatímco na jaře Marek Hlinka držel místo štítového záložníka, nový trenér Josef Csaplár stáhl slovenského internacionála do středu obrany.

ONLINE: Zlín vs. Slavia zápas sledujeme od 18:00 v podrobné reportáži

„Bylo to pro mě trochu překvapení,“ nezastírá Hlinka. Vedle Buchty nahradil srbského stopera Gajiče, který po skončení smlouvy zamířil do Bulharska.

Csaplár poslal Hlinku dozadu hned v prvním duelu letní přípravy proti Trnavě a už ho tam nechal. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, bude tam i dnes v zahajovací sestavě prvního ligového duelu sezony proti Slavii.

„Trenér mi hned říkal, že to není žádný experiment. Že mě tam chce, že se mu tam líbím. Je na něm, kam mě postaví. Budu se snažit všude odvést maximum,“ říká Hlinka.

S adaptací neměl potíže. Stoperská pozice není pro něho novinkou. „Když jsem začínal s velkým fotbalem, tak jsem ho hrával. Je to podobný post jako defenzivní záložník s tím, že mám před sebou úplně všechny hráče. Organizace je jednodušší než z pozice středního záložníka,“ srovnává Hlinka.

Dobře si však uvědomuje, že teď bude mít větší zodpovědnost. Zatímco v záloze měl za sebou ještě pojistku v podobě stoperů, teď už jen brankáře.

„Mám dostatek zkušeností, abych to uhrál. Za ty roky, co jsem odehrál, si věřím,“ ujišťuje osmadvacetiletý odchovanec Banské Bystrice, který v české lize oblékal také dres Dukly a Baníku Ostrava.

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

Potíže nemá ani s dirigováním svých spoluhráčů: „Už odmala jsem na hřišti mluvil. Snažím se organizovat, pomáhat. Je to spíše otázka na trenéry, ale myslím, že nějaké dirigentské schopnosti v sobě mám.“

Ve dvojici s Buchtou mají úkoly rozdělené rovnoměrně. Oproti jaru se však zlínský styl hry podstatně změnil.

„Nechceme zalézt na vlastní polovinu pod balon. Snažíme se být aktivní už zezadu, napadat soupeře a hned po ztrátě balonu jít do represingu. V tom je velké změna,“ povídá Hlinka.

Na svědomí ji má nový kouč Fastavu Josef Csaplár.

„Trenér nám hned po příchodu zdůraznil, že to bude úplně jiný fotbal, než jsme hrávali. Jiný, než jsme byli zvyklí v jiných klubech. Někde se fotbal bojuje, někde se běhá, tady chceme fotbal hrát. V tom bude největší rozdíl,“ shrnuje slovenský krajánek. „Tréninky jsou vedené způsobem, jakým chceme hrát v zápasech. Tím pádem to jde automaticky do hlavy.“

Přestože ve fotbale zažil mnohé, některé tréninkové metody nového kouče vyzkoušel poprvé. Tak třeba hru s míčem na co nejméně doteků na omezeném prostoru, při níž se hráči proplétají mezi kužely a umělými panáky.

„Je to jako v lese. Musíme se pořád dívat, vnímat prostor, kde jsou hráči, kde jsou překážky. Je to ideální na rychlejší práci s balonem, orientaci v prostoru. Jsem spokojený, tréninky se mi velmi líbí, jde to správným směrem,“ pochvaluje si Hlinka.

V týdnu ho potěšil také příchod ukrajinského stopera Oleksandra Azackého, s kterým se sešel už ve třetím týmu. Znají se nejen z Ostravy, ale také z gruzínského Torpeda Kutaisi, odkud oba zamířili do Zlína. Hlinka v únoru, Azackij o půl roku později jako náhrada za dlouhodobě zraněného Vraštila.

„Charakterově je to dobrý kluk do kabiny i na hřiště. Může nám pomoct,“ říká na adresu ukrajinského obránce a vzápětí vypočítává jeho přednosti: „Vnímám ho jako tvrdého a rychlého stopera s výbornou hlavou v defenzivě i ofenzivě. Má dobrou levou nohu, umí nahrát diagonálně i tvrdě po zemi, což po nás trenér chce. Do naší koncepce zapadne.“ Je dost možné, že ve Zlíně si zahrají ve stoperské dvojici.