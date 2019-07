Hrej jako Jordi Alba, nabádá trenér Csaplár talentovaného Nečase

„Ještě to nemám jisté,“ říká opatrně hráč, jemuž spoluhráči neřeknou jinak než Panter. „Přezdívku jsem zdědil po otci, když jsem s ním chodil jako malý na tréninky do Příluk.“

Panter - velká kočkovitá šelma - vyniká v přírodě rychlostí, tu vyžaduje od Nečase také nový kouč Fastavu Josef Csaplár.

„Říkám mu: Ve dvaceti nemůžeš hrát u zdi, ustrašeně. Chci od tebe vidět nespoutanost, drzost, ježdění. A jestli něco zkazíš, to k tomu patří,“ vykládal Csaplár na jeho adresu po přípravném utkání proti Lokomotivu Moskva, ve kterém Nečas skóroval.

Pro zlínského odchovance byl duel proti účastníkovi Ligy mistrů obrovským skokem. Ještě na jaře hrál bezvýznamnou juniorskou ligu. Tehdejší trenér zlínského áčka Roman Pivarník ho opomíjel a příležitost mu dal jen v závěrečném kole základní části, kdy mu kvůli zdravotním potížím vypadla polovina sestavy.

„Hodně se mi líbí. Mám rád tyhle typy hráčů. Myslím, že má i zajímavou budoucnost,“ míní Csaplár, jehož Nečas zaujal hned v úvodním duelu letní přípravy proti Trnavě. „Hrál naprosto excelentně, pak si to sedalo, což je pochopitelné.“

Kdoví co by s Nečasem bylo, kdyby Zlín po Pivarníkovi neangažoval Csaplára. Když se v zimě vrátil z hostování ve slovenské Dubnici, šoupli ho automaticky do juniorky.

„Příchod pana Csaplára mi pomohl,“ přitakává Nečas. „Konečně jsem nastoupil do přípravy s áčkem, je to dospělý fotbal. Užívám si to. Jsem rád, že můžu být s kluky a pracovat na sobě. Byl bych rád, kdybych tady zůstal a ukázal, že na to mám.“

Zatím to vypadá pro Nečase dobře. Zkušených ligových matadorů Hronka s Vyhnalem se Csaplár bez okolků zbavil, nadějného mladíka si nechal. Po vítězné generálce nad Senicí ho veřejně pochválil.

„Uneseme v týmu mladého Cedidlu, uneseme i mladého Slaměnu, Nečase už nemusíme unášet, ten už nám pomáhá,“ prohodil Csaplár.

Na levé straně sestavy s ním alespoň pro začátek sezony počítá. A je jedno, jestli nastoupí v obraně, nebo ve středové řadě.

„Když jsem bek, musím se dívat více dozadu. Když jsem záložník, můžu si více dovolit dopředu. Ale jinak je to samé,“ poznamenal Nečas.

Csaplár po svém mladém svěřenci chce, aby si vzal příklad z Jordiho Alby. Jménem španělského reprezentanta na něho občas také volá.

„Pořád mi říká, abych se díval na jeho videa, jak hraje. Abych od něho odkoukal práci s míčem, přechod do útočné fáze, zakončení, přihrávky pod sebe,“ líčí Nečas.

Jak mu to půjde, se můžete přesvědčit v pondělí od 18 hodin na zlínské Letné.