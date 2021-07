Zlínský trenér po generálce: Některé výkony v prvním poločase byly zklamáním

„Byl to těžký zápas. Brno mě překvapilo svojí propracovanou rozehrávkou, která jim vycházela velmi dobře. Některé výkony v prvním poločase byly pro mě zklamáním,“ uvedl trenér Fastavu Jan Jelínek.

„Ve druhém poločase jsme se zvedli a Brno dostali do hlubokého bloku. Soupeř hrál na brejky, které jsme stíhali zachytávat. Ale když takto pětačtyřicet minut dobýváme, musíme být daleko nebezpečnější a z těch situací vytěžit víc,“ dodal.

Zlín si během letní přípravy udržel neporazitelnost, ale zdolal jen třetiligový Uničov. Ve zbytku zápasů se slovenskými či druholigovými celky remizoval. „Pokud chceme v lize zlepšit výkony, musíme si v utkáních s Prostějovem nebo Brnem poradit lépe. S tím spokojený nejsem,“ přiznal Jelínek. „Naopak mě těší to, jak kluci pracují. Někteří hráči to odmakali úplně do mrtě.“

Ligový start bude pro jeho tým náročný, v neděli doma přivítá mistrovskou Slavii Praha. „Uvidíme, v jaké sestavě přijedou, mají tam spoustu změn. Rozhodně ale musíme zlepšit důraz a poctivost v osobních soubojích. Právě to bylo hlavně v prvním poločase s Brnem na slabé úrovni,“ zmínil Jelínek.