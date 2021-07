Jelínek v rizikovém Zlíně: Úspěch bude, když mi prodlouží smlouvu

„Kdyby mi prodloužili smlouvu, znamenalo by to, že jsme byli úspěšní a získali dostatek bodů,“ přeje si Jelínek před ostrým nedělním domácím startem proti mistrovské Slavii. „Rozhodně chceme zlepšit umístění z minulé sezony,“ zmínil čtrnáctou pozici, nejhorší od návratu Zlína do nejvyšší soutěže.



Sázkové kanceláře tipují, že jste po teplickém Radimu Kučerovi druhým nejžhavějším adeptem na prvního vyhozeného trenéra.

Nesleduji to. Je mi jedno, kdo co říká. Největší tlak si beztak vytvářím sám na sebe. Jsem hodně náročný k sobě i hráčům, protože pevně věřím, že když pracujete v tréninkovém procesu a v zápasech na maximum, tak se vám to musí vrátit. Ale třeba mě fakt odvolají a někdo na tom zbohatne. (úsměv)

V přípravě jste neprohráli ani jeden z pěti zápasů, ale porazili jste jen třetiligový Uničov v úvodním utkání. Není to málo?

Vítězství mohlo být více. Ale nepřizpůsobovali jsme tréninkový režim zápasům, do všech jsme šli z plné zátěže a unavení. Jasně, každý chce vyhrávat. Ale pro mě je v přípravě důležitější herní projev než výsledek. Chceme hrát více kombinačně, dostat více hráčů do pokutového území - a je pozitivní, že jsem tyhle změny ve hře viděl. Jako hráč jsem zažil přípravy, kterými jsme projeli jako nůž máslem, a pak to v lize drhlo. Věřím, že na ligu budeme stoprocentně nachystaní. A že jsme neprohráli, může hráčům dodat sebevědomí. Třeba zápas se Slovanem Bratislava měl parametry mistrovského utkání a zvládli jsme ho.

Ostravský Patrizio Stronati po faulu Tomáše Poznara ze Zlína

Na druhou stranu jste ani jednou neudrželi čisté konto. Kdo bude šéfem obrany po Buchtovi, který zamířil do Karviné?

Velmi dobře se jeví Venca Procházka, může to být brankář, někdy i Pozny (útočník Poznar). Ale tak to nevnímám. Nechci mít na hřišti tři profesory, kteří to budou řídit. Vyžaduji týmovou práci. Všímám si, jak kluci v kabině mluví, a také v tomhle vidím pozitivní změny.

Jasnou jedničku na hrotu je kapitán Poznar. Kdo půjde k němu?

Pravděpodobně budeme nastupovat s podhrotovým hráčem. Věřím, že najdeme gólového střelce, aby to nebylo jen na Poznym. Výhodou je, že na ofenzivní kraje a podhrot máme více variant než v loňské sezoně. V přípravě dali gól ze hry oba krajní obránci.

Stihne první kolo Fillo, který neodehrál poslední dva duely?

Po náročné přípravě jsme udrželi kádr zdravotně pohromadě, jediná kaňka bylo zranění Filla. Je v práci fyzioterapeuta, musí doběhat kilometry. Zranění se hojí rychleji, než jsme čekali, ale na Slavii asi ještě nebude, stejně jako Jawo, který po zranění kolene z konce sezony dohání kondici.

K týmu se po čtyřech měsících připojil záložník Conde. Je po dlouhé pauze nachystaný na ligový zápas?

Herní praxi má. Je vidět, že v Africe trénoval s míčem. Kondičně potřebuje doladit. Aspoň stihl generálku. Když v poločase vystřídal, i díky němu jsme brzdili protiútoky Brna a zůstávali na polovině soupeře. Na zápas bude připravený, ale jestli do základu, to se uvidí.

Trenér Jan Jelínek a asistent trenéra Marek Kalivoda (vpravo) na zahájení letní přípravy fotbalistů Zlína.

Začínáte stejně jako před dvěma lety doma se Slavií. Tehdy Zlín nezaslouženě prohrál 0:1. Co čekáte od utkání teď?

Že bude náročné. Hrajeme proti velkoklubu, jehož rozpočet a síla kádru je úplně jinde než ve Zlíně. Musíme být maximálně koncentrovaní, abychom zápas zvládli. Nepůjdeme do něho s tím, že prohrajeme. Chceme být Slavii rovnocenným soupeřem.

Může vám pomoct, že soupeř není po Euru, kde měl několik hráčů, konsolidovaný?

Není to žádná výhoda. Mají široký a kvalitní kádr, trenér Trpišovský je vede dlouho, jsou dlouho pohromadě. Nováčci se budou chtít ukázat.