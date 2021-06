Chci, abychom byli variabilní, říká zlínský kouč Jelínek. Licenci si dodělá

„Nikdy jsem neprahl hrát nebo trénovat ligu. Dělám, co mě baví, a dávám tomu všechno. A jestli je to odměna za práci, kterou dělám, nechám na posouzení jiných,“ říká Jelínek, který na Letné vytvoří tandem s Markem Kalivodou.

Vedení klubu vás ve funkci hlavního trenéra oficiálně potvrdilo těsně před zahájením přípravy. Ale všechno k tomu směřovalo, že?

Mluvilo se o tom celou dobu, kdy jsme měli volno. Nabídky si vážím. Mám rád výzvy, tak jsem ji přijal.

Jak si vyhovíte ve dvojici s Markem Kalivodou, který má potřebnou profesionální licenci?

S Markem spolupracujeme už dlouho. Víme, co od sebe můžeme čekat. Je to propojení Letné s Vršavou (Kalivoda šéfoval mládežnickému centru klubu, pozn. red.). Mára mi vždycky pomáhal v trenérském růstu, pomůže mi s tréninkovým procesem. Umí výborně rozebrat soupeře i utkání. Věřím, že to bude fungovat. Ale tréninkový proces, sestava půjdou za mnou.

Při koučování jste hodně slyšet, on je ten klidnější, že?

Dá se říct, že ano. Jsem emotivní, dávám to najevo. Rád se raduji, jsem smutný. Když vidím, že někdo nedělá, co má, nebo co umí, tak mě to dokáže nastartovat. Je dobře, že mě bude někdo mírnit.

S dostudováním profesionální licence počítáte?

Samozřejmě. Licence je potřeba. Měl jsem jenom jednu příležitost, pak to koronavirus zastavil. Teď bude druhá šance. Při prvním pokusu se mi v závěrečné fázi nepodařilo projít sítem.

Až do května jste trénoval jen třetí ligu. Byl to pro vás v květnu velký skok?

Ve všech směrech. Organizace je náročnější. Hráči jsou profesionálové, musím být daleko více připravený. Mám mediální povinnosti. Řeším jiné věci než tréninkové, které mám nejraději. Někdy je to pěkný kolotoč. Ale vím, že tohle všechno k lize patří.

A vy budete po ostravském Ondřeji Smetanovi v 39 letech druhý nejmladší ligový trenér.

Věk není podstatný. Ale to, co budeme předvádět. Chci, aby byla vidět naše práce. Abychom se prezentovali moderní hrou. Ví se o mně, že jsem náročný trenér. Dbám na kondici, koncentraci na hřišti. Vyžadoval jsem to od mladých, teď to budu chtít od zkušených hráčů. Berou za fotbal peníze, o to více by měli pracovat. Je na nás, realizačním týmu, abychom to z nich vymačkali.

Co můžeme od týmu pod vaším vedením čekat? Více napadání, aktivnější hru?

Jak v kterých zápasech. Moderní fotbal je hodně variabilní. Přijdou momenty v utkání, kdy budeme presovat, přijdou okamžiky, kdy budeme hrát v bloku. Tak to hrají velké týmy. Chci, abychom byli variabilní a dokázali reagovat.

Budete na to mít kádr?

Kvalitu má. Ale o nějaké doplnění budeme usilovat. Není tajemství, že hledáme útočníka k Tomáši Poznarovi. Potřebujeme více branek.

Hledáte náhradu za stopera Buchtu, který prakticky nechyběl v sestavě?

Ani ne. Tam nás bota netlačí. Máme pět středových obránců. Hledáme varianty na jiné posty.

Martin Fillo a Robert Hrubý jsou posily do základní sestavy, že?

Hrubý je středový hráč. Když dostane míč do těžké pozici, nebo obsazeného prostoru, měl by si s tím poradit. Fillo je jezdec, krajní hráč, který nedá nikomu nic zadarmo. Absolutní profesionál.

Co Conde, který od března nehrál, protože mu vypršelo pracovní povolení a musel se vrátit do Afriky?

Počítám s ním. Informace o jeho návratu vypadají nadějně. V průběhu přípravy se zapojí.

V týmu máte hodně zkušených třicátníků. Co mladí, dostanou větší prostor?

Preferuji hráče, kteří budou dělat na hřišti, co chci. Jestli to bude mladý, nebo starý, je jedno. Každý trenér chce mladé talentované hráče. Nemůžeme si vybírat. Musíme vycházet z kádru, který máme. Skončili jsme čtrnáctí, chceme vylepšit umístění.

Los úvodních kol vám ale moc nenahrává. Doma Slavia, pak jedete do Ostravy...

I závěr jara jsem měl zajímavý, hráli jsme se silnými soupeři. Nevybíráme si je. Když chceme body, musíme porazit každého. S těžkými soupeři rosteme.