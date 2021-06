Třetí úlovek z Baníku: Zlín přivádí i záložníka Reitera

Šestadvacetiletý Reiter strávil minulou sezonu na hostování v Brně, za které i vinou zranění odehrál jen 15 ligových zápasů, v nichž neskóroval. Zbrojovka z nejvyšší soutěže sestoupila.



Předtím hrál v letech 2017 až 2019 první ligu za Bohemians, v nejvyšší soutěži dosud nasbíral 107 utkání a pět branek.

„Ze Zlína jsem měl snad už tři nabídky. Jednou to zatrhnul Baník samotný, nyní už to konečně vyšlo. Je tady dost hráčů, které znám. Kabina bude dobrá. Mám pocit, že se tu skládá super mužstvo,“ uvedl Reiter. „Mám z toho dobrý pocit, což byl jeden z důvodů, proč jsem na to Zlínu kývl,“ řekl odchovanec pražské Sparty.