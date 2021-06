Zlín věří ostravské krvi. Za tři roky získal z Baníku šest hráčů

V jedné kabině se znovu sešel s Václavem Procházkou, Martinem Fillem a Robertem Hrubým, se kterými ještě loni na jaře působili v Ostravě. „Počítali jsme, že je nás tady sedm, kteří jsme Baníkem prošli,“ prohodil zlínský kapitán Tomáš Poznar, který v Ostravě hostoval v sezoně 2017/18.

Po něm do Zlína zamířil Marek Hlinka, loni Procházka a letos hned trio hráčů s ostravskou minulostí. Sedmým do party je Antonín Fantiš, jehož ostravská stopa je nejstarší. „Musím říct, že máme velmi dobré vztahy s Vaškem Brabcem,“ zmínil generální manažer Zlína Zdeněk Grygera majitele Baníku.

Zlín těží také z regionální blízkosti Ostravy. A je jí rovněž blízký fotbalově. „Jeho hráči jsou pro nás dostupnější než ti z Čech. Teď navíc prochází určitou obměnou, ze které čerpáme. Ale nejen my, také na Slovácko odešli dva,“ uvedl Grygera dvojici Ondřej Šašinka - Daniel Holzer, který se také mihl ve Zlíně.

Společné mají také to, že v ambiciózním severomoravském klubu jejich pozice zeslábla a mají motivaci ukázat, že neprávem.

Robert Hrubý v dresu Zlína

„Známe je, je to kvalita, ostřílení kluci, kteří chtějí hrávat. V Baníku nedostávali tolik prostoru, tady ho budou mít, jdou za tím,“ pronesl Grygera.

„Hlavně jsou to hráči, kteří nám můžou opravdu pomoct. Třeba takový Filous je hráč, kterého chcete mít na své straně, ne proti. Vítězný typ, který pro výhru udělá všechno,“ uvedl Poznar na adresu Filla.

„To rád slyším. Nejezdím po českých stadionech, abych si dělal kamarády, jezdím vyhrávat zápasy. Za tým bojuju na sto procent, asi nejsem oblíbený protihráč,“ uznává Fillo, který ze zmíněné sedmičky odehrál za Baník nejvíce prvoligových zápasů - 105.

I když je mu 35 let, ve Zlíně mu věří. Ligový veterán se dvěma mistrovskými tituly z Plzně podepsal smlouvu na dvě sezony.

„Jsem zdravý, mám hlad po úspěchu, chci ve fotbale ještě něco dokázat. Tady je dobrý tým, spousta kluků, které znám. Proto jsem se rozhodl nabídku využít,“ přiznal Fillo, že bývalí spoluhráči z Ostravy sehráli v jeho příchodu důležitou roli.

Stejně jako v případě posledních dvou „baníkovských“ přírůstků Hrubého s Reiterem.

„Vím, co od nich očekávat. Jak se chovají na hřišti. V mém rozhodování to hrálo hodně velkou roli,“ přitakává záložník Hrubý, který v loňské sezoně hostoval v Jablonci.

Ve Zlíně, který se dvakrát po sobě v lize zachraňoval, doufají, že baníkovské posily dají trápícímu se mužstvu impulz.

Martin Fillo ve zlínském dresu

„Řekli jsme si, že zapomeneme na minulou sezonu. Hráči, které to nepoznamenalo, nám můžou pomoct nahoru,“ věří kapitán Poznar.

Sestupové starosti? S tím na Filla a spol. nechoďte.

„Nemám strach, s tím do sezony nechci jít. Kór když se tady skládá takový tým, taková parta. Snad to bude fungovat i na hřišti. Obrovsky v to věřím,“ pronesl s nadějí v hlase Reiter.