Zlín si od Filla hodně slibuje. Jsem vítězný typ, hlásí první posila

Klub představil 35letého univerzála jako první posilu, s Fastavem podepsal smlouvu na dvě sezony. „Ve Zlíně znám spoustu hráčů, se kterými jsem hrával, což pro mě znamenalo taky velkou roli,“ podotkl Fillo, jehož pozice v Ostravě letos zeslábla.

Na Letné tak rozšířil kolonii hráčů, kteří přišli z Baníku. Stejnou cestu před ním zvolili Tomáš Poznar, Marek Hlinka a Václav Procházka, s nímž Fillo zažil rozmach Plzně. Jeho někdejší spolužák ze základní školy sehrál v jeho přestupu stěžejní úlohu.

„Přemlouval jsem ho, aby nám šel do Baníku pomoct. Teď se role zase lehce otočily. Když se dozvěděl, že jednám se Zlínem, hned mi volal a dalo by se říct, že přemlouval on mě. Zlín mi chválil a možná i to nakonec rozhodlo,“ prohodil Fillo, jenž odehrál v české lize 336 zápasů a vstřelil 51 branek.

S Procházkou tak bude v nejvyšší soutěži hrát potřetí za stejný tým. Zkušený obránce se dohodl ve Zlíně na nové smlouvě.

Na Letné si od Filla slibují variabilitu. Na kraji může alternovat v obraně i záloze, sám se ale považuje především za ofenzivního hráče. „Ale v Baníku mě z nouze předělali na obránce. Myslím, že mi to svědčilo, ale vepředu mě to vždycky bavilo nejvíc,“ přiznal Fillo.

Ve své kariéře se bude stěhovat potřinácté. Kromě Plzně a Ostravy nastupoval i za norský Stavanger, Mladou Boleslav, anglický Brentford, Příbram a Teplice. Třikrát reprezentoval za české áčko.

Od Filla si ve Zlíně hodně slibují. Klub počítá, že převezme pozici jednoho z vůdců týmu, který v předchozí sezoně balancoval těsně nad hranou sestupu. „Jsem vítězný typ, nenávidím porážky. Na hřišti bych se pro tým rozkrájel,“ je Fillo se svojí rolí srozuměný.