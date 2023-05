Zlín - Ostrava 2:1, domácí se před plným stadionem odlepili z posledního místa

Už zachráněný Baník vyrukoval se sedmi změnami oproti poslednímu zápasu a vyjma prvních pěti minut musel čelit náporu domácích, kteří nastoupili s maximálním nasazením a úsilím. Do šancí se ovšem domácí zpočátku dostávali těžko. Fantišův pokus ve 25. minutě mladý gólman Baníku Hrubý při své ligové premiéře zlikvidoval.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Baník postupem času převzal iniciativu a ve 31. minutě mohl jít do vedení. Videorozhodčí Adámková potvrdila hlavnímu sudímu Szikszayovi faul Cedidly v pokutovém území na Almásiho, jemuž však nařízený pokutový kop Dostál chytil. Domácí to povzbudilo, nápor do konce poločasu ale přetavili pouze do nepřesných střel Hrubého a Balaje.

Zlín musel po přestávce vrhnout všechny síly do útoku a brzy se dočkal gólu. Na Hrubého centr naskočil nejvýše Fantiš a ve 47. minutě poslal domácí do vedení. Skóroval podruhé za sebou. Náskok jim však dlouho nevydržel. O šest minut později trefil Miškovič zdálky tyč a Cadu míč dorazil do sítě.

Zlínští se znovu na chvíli ocitli na pokraji přímého sestupu a opět museli útočit. Slončík krátce po ostravském vyrovnání trefil tyč, další pokusy obrana Baníku pokryla. Tlak domácích gradoval, Balajovu hlavičku vytáhl gólman Hrubý.

Rozhodnutí přišlo až v 87. minutě, kdy Janetzký po centru Hrubého rozjásal domácí tribuny vítězným gólem. V lize se prosadil poprvé od září. Zlín doma porazil Ostravu v nejvyšší soutěži po šesti zápasech, Baník nebodoval po čtyřech kolech.