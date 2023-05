Hrát v Brně na remízu by byla cesta do pekel, tuší zlínský Hrubý

„Je to lepší, než kdybychom tam museli vyhrát. Určitě tam ale nepojedeme s tím, že chceme jen bránit remízu. To by byla cesta do pekel. Když to odjezdíme jako proti Ostravě, nemám vůbec strach,“ říká Hrubý.

Předposlední kolo se pro vás přitom nevyvíjelo vůbec dobře. Virtuálně jste dlouho sestupovali. Věděli jste to?

Dole jsme už hodně dlouho, takže jsme to nijak neřešili. Ani v poločase se nikdo nezajímal o ostatní zápasy. Pak bychom si to zbytečně dávali do hlavy. Soustředili jsme se jen na sebe a na to, že potřebujeme zápas zvládnout za tři body.

Jak se vám to po nevýrazné první půlce povedlo?

Druhý poločas jsme hru zjednodušili. Dávali jsme více balonů do vápna, abychom byli nebezpečnější. Dali jsme dva góly hlavou. Musíme být takhle aktivní a hladoví pořád.

Překvapuje vás, že se podruhé za sebou trefil postavou spíše menší Antonín Fantiš?

Tonda není sice extra vysoký, ale má neskutečný výskok a načasování na balon. Po zápase jsem mu říkal, že na něj centrovat je radost. Je nebezpečný hlavičkář. Musíme ho využívat více.

Znovu jste udeřili ve finiši. O čem to svědčí?

Říkali jsme si, že nebudeme bláznit, i když bude nerozhodný stav. Gól může přijít až ke konci zápasu a tak se i stalo. Zápasy se nejvíce rozhodují v posledních minutách. Konečně to bylo v náš prospěch, většinou jsme dostávali góly my. Několikrát jsme vedli, ale o náskok jsme přišli ve druhém poločase nebo na konci. Teď se štěstí konečně přiklonilo k nám. Zaslouženě jsme vyhráli. Takhle musíme jet i do Brna. Věřit, že to zvládneme.

V Teplicích VAR neodhalil penaltu pro vás, teď znovu, naopak na jeho popud jste jí čelili. Nemáte trošku pocit, že vám videorozhodčí škodí?

Na první situaci jsem měl dobrý výhled a viděl jsem, jak ho Ceďa (Cedidla) zatáhl za dres. Bylo jasné, že videorozhodčí to najde. Dres byl napnutý. Zase tam ale byly dvě situace proti nám. Před gólem Baníku mi Tijani přišlápl kolíky plnou vahou nohu. Nehraje roli, jestli měl balon on, nebo já. Podle mě to byl jasný faul, a kdyby se na to podíval VAR, uvidí to také. Penaltu na nás jsem ze hřiště neviděl, ale Simi (Simerský) říkal, že hrál první balon a pak ho brankář dohrál. Přijde mi, že nás trochu tlačí dolů. Jsem rád, že jsme si to uhráli sami, že nepotřebujeme žádné jiné věci. Může nás to nakopnout.

Ze šesti posledních kol jste prohráli pouze jednou a získali jedenáct bodů. Je to vaše nejlepší období sezony?

Asi ano. Měli jsme to kolísavé. Dva zápasy dobré, dva špatné. I když to třeba v Teplicích nebo první poločas v Pardubicích nebylo herně optimální. V posledních kolech to ale není na krásu. Je to hlavně o bodech a ty se nám daří sbírat. Ukázali jsme sílu v pravý moment. Máme ji, jenom tomu musíme všichni věřit. Pak se štěstí někdy otočí i k nám.

Zlínští fotbalisté David Tkáč, Robert Hrubý a Martin Fillo (zleva) oslavují vstřelený gól.

Jak se vám hraje ve středu zálohy s Tomem Slončíkem, věkově ještě dorostencem?

Hned poznám, s kým se mi bude hrát dobře. Stejné to bylo s Davidem Tkáčem. Velká škoda jeho zranění. Mrzí mě to, hlavně za něho. Snad se dá brzy do kupy. Hrát takhle ve třech by bylo hodně zajímavé. Slon má obrovský potenciál. Vyzdvihl bych, jak má nastavenou hlavu. Až mě to překvapuje při jeho mládí.

Jak to myslíte?

Hodně se ptá zkušenějších hráčů. Zajímá se o stravu, spánek, regeneraci. To jsou důležité věci pro sportovce. Sám jsem k tomu dospěl později, do nějakých čtyřiadvaceti jsem si myslel, že všechno zvládnu sám. Jen ať v tom pokračuje. Na hřišti o něj strach nemám, tam to ukazuje. Přeju mu, ať je hlavně zdravý. Pak udělá velkou kariéru, dotáhne to daleko.