Vyplavali jsme nad hladinu, VARem se nenechám frustrovat, říká Vrba

Fotbalisté Trinity přetlačili doma Ostravu 2:1 gólem Janetzkého ze 87. minuty a díky remíze Brna v Teplicích poslali místo sebe na dno tabulky brněnskou Zbrojovku. V závěrečném nedělním vzájemném zápase jim tak rázem stačí k účasti v baráži plichta.

„Je to pro nás výhodnější, ale hrát v Brně na remízu by bylo obrovské riziko. A čekat, jestli to ukopeme, nebo ne, je špatně. Budeme se chtít prezentovat jako proti Baníku a věřím, že jsme schopní uhrát barážový výsledek,“ řekl Vrba.

Věděli jste, jak se vyvíjí ostatní zápasy?

Kolem 60. minuty jsem dostal informace, jak jsou výsledky. I na základě toho jsme střídali a posilovali útočnou fázi. Věděli jsme, že remíza je pro nás málo.V Pardubicích jste vyhráli gólem z 86. minuty, s Baníkem ještě pozdějším.

Jak prožíváte hektické závěry?

Říkal jsem si, že jsme je dali moc brzy, že jsme mohli ještě počkat dvacet minut. Teď vážně. Jsem rád, že dáváme góly v zápasech, které jsou pro nás hodně náročné a kritické. Že je dokážeme zvládat. Doufám, že nás jich čeká ještě několik.

V Teplicích vám VAR upřel penaltu. Dnes šly jeho výroky také proti vám. Co to s vámi dělá?

To není možné, tomu nevěřím. To jste špatně viděli. Že by se VAR a rozhodčí spletli? To nechci komentovat, to je vaše mínění. Všechna rozhodnutí VAR a rozhodčích byla správná.

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá penaltu Ladislava Almásiho z Baníku.

Už vás to ale musí frustrovat, ne?

Byl jsem jednou frustrovaný a vyfasoval jsem to za padesát. Proč bych měl být zase frustrovaný? Abych dostal zase pokutu padesát tisíc? Je spousta lidí, kteří se mohou na situaci zpětně podívat a ať rozhodnou tak, abych i já pochopil, že dělají všechno proto, aby to bylo fér.

Poslední dva vítězné góly dali sváteční střelci Fantiš s Janetzkým. Překvapili vás?

Jsou to zkušení hráči, kteří mají něco odehraného. Ale není to jen o střelcích. Celé mužstvo šlo za tím, abychom měli v dalších zápasech šanci zachránit Zlín v lize. Ukazují charakter, že jim to není jedno.

Jste rád, že jste vrátil před finišem sezony do brány Dostála?

Víte, jak to s brankáři je. Když je nějaká špatná série, odnese to gólman a dostane šanci druhý. Dosty nastoupil a od té doby se nám daří. Je to možná i trochu o šestí, že mužstvu mu pomůže.

Jakub Janetzký a jeho zlínští spoluhráči slaví branku proti Baníku.

Jak jste řešil složení stoperské dvojice, když vám vypadli zraněný Procházka a vykartovaný Kolář?

Musím poděkovat asistentům. Jsou tady déle a znají hráče lépe. Ví, že Didiba odehrál zápasy na pozici stopera. Utkání zvládl velice dobře. Možná i lépe než na postu defenzivního záložníka. Měl více času, prostoru a v rozehrávce nám hodně pomohl. Byl to správný tah. Přemýšleli jsme o Cedidlovi, ale ten hraje na pravém kraji obrany a nechtěli jsme tolik změn.

Ještě k Brnu, které se teď hodně trápí. Jak ho vidíte jako soupeře?

Teď jsem ho nesledoval vůbec. Měli jsme starosti sami se sebou. Ještě z toho nejsme, ale vyplavali jsme na hladinu. Naše postavení je lepší než před dvěma koly, kdy to vypadalo na přímý sestup. Dostali jsme se tam, kde jsme možná ani nedoufali. A teď hrajeme v Brně o život.