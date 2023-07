Křišťál se už těší se Sigmou na Spartu. Ale způsob konce v Jihlavě ho mrzí

Loučení s Jihlavou jste si představoval jinak, což?

Pochopil bych to, kdyby to bylo u hráče, který tam byl menší dobu, ale já v Jihlavě vyrůstal odmalička, tak zamrzí, že se musíme rozcházet takto. Ale nedá se nic dělat. Minulý podzim se naskytla možnost, že bych mohl hrát v Olomouci, neváhal jsem, tu šanci jsem chtěl chytit. Řešilo se, že bych přišel už v zimě, to se bohužel nepovedlo, tak jsem počkal doteď a konečně jsem tady.

Mrzelo vás, že vás Jihlava neuvolnila aspoň na začátek přípravy?

Samozřejmě to mrzí, mohl jsem tady už čtrnáct dní být. Ale nejde s tím nic dělat, to už není na hráči, ale vedení, jak to vezme. Trénoval jsem dál, abych přišel připravený a byl k dispozici trenérům.

Jak probíhala komunikace s trenérem Jílkem?

Bylo to těžké. Ale v Jihlavě je nově trenér David Oulehla a vyšel mi naprosto vstříc, známe se odmalička. Nedělal mi žádné problémy, vzal mě do přípravy. S panem Jílkem jsme komunikovali, že normálně trénuju.

Musel jste dělat něco navíc?

Jelikož jsem počítal, že sem půjdu od začátku přípravy, tak běžecký plán jsem dělal se Sigmou. Ale nic speciálního jsem nedostal. Je už pak na hráči, jestli dělá něco navíc.

A hned první den v Sigmě jste naskočil do přípravného utkání s Banskou Bystricou.

Splnilo to očekávání, konečně jsem si mohl zahrát. Ze začátku jsem měl trošku dechový problém, ale pak jsem se do toho dostal. Těším se na další zápasy.

Neměl jste problémy se jmény nových spoluhráčů?

Kluky jsem měl nakoukané. Jak jsem věděl, že sem půjdu, koukal jsem na zápasy. Můj ročník 99 většinou znám - Tonda Růsek, Ondra Zmrzlý, Pavel Zifčák. V Jihlavě jsem se potkal s Honzou Fortelným.

S jakými ambicemi do Sigmy jdete?

Rád bych se porval o místo a odehrál toho co nejvíc. Člověk se chce posunout. Druhá a první liga je velký rozdíl.

Kdo byl vaším vzorem? Theo Gebre Selassie?

Těžko říct. Ještě v Jihlavě byl Masopust, tak asi on. Dotáhl to daleko. Theo taky, je to známá tvář, i když v Jihlavě nebyl tak dlouho.

Cítíte se nejlépe na pravém kraji obrany?

Ano, ale když byla potřeba nastoupit na pravém stoperovi, nedělalo mi to problém. Snažím se pomoct klukům co nejvíc, aby se utkání zvládlo.

Jihlavský Vojtěch Křišťál (vlevo) během zápasu MOL Cupu proti Zbrojovce Brno.

Pravá strana obrany patří v Sigmě Juraji Chvátalovi. Jak vnímáte konkurenci?

Myslím si, že to bude super. Konečně přijde konkurence a pomůže nám oběma, že se můžeme navzájem posouvat. Beru to jen kladně.

Na co se nejvíce těšíte v lize?

Teď nejvíc na novou kabinu, kluky. Myslím, že jsou super. A ještě první kolo na Spartě, to je taky nádherné být hned na takovém stadionu. Bude výborná atmosféra. Na to se těší každý hráč. Je to takový malý splněný sen.