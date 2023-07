Olomoucký asistent Saňák: Kondici Juliše budeme hodnotit až v zimě

Produktivita vás musela těšit.

Určitě. Dvě branky jsme dali po vysokém presinku. V přípravě se ale někdy hraje na větší riziko než v lize, dobře víme, že nás to nesmí moc uchlácholit. Hráči si zkouší víc. My jsme také měli ztráty. Chceme tým rozvíjet i v části podpresinkové. Jsme rádi, že byl soupeř ostrý, prověřil nás.

Gól konečně dal záložník Martin Pospíšil, s novým účesem i barvou vlasů je víc vidět.

To se hlavně zeptejte Ládi Mináře (sportovního manažera Sigmy), ten má tyhle komedie na hlavě rád. Máme čtyři střední záložníky, tak jsme je protočili. Předvedl i pěkné věci pro diváky, třeba rabonu, přihrávku za patou. Jsme rádi, že je zdravý a v týmu.

Poprvé se představila posila z Jihlavy, bek Vojtěch Křišťál.

Jsme rádi, že je konečně tady. Chtěli jsme ho už před půl rokem. Druhý poločas zvládl úplně v pohodě a potvrdil, proč jsme ho brali. Na to, že s námi neodtrénoval nic, to byl velice dobrý výkon.

Chybělo hodně hráčů. Trápí vás marodka?

Chtěli jsme i tento zápas odehrát na dvě jedenáctky, protože kádr je dvacetidvoučlenný, ale z preventivních důvodů jsme v této fázi přípravy raději zátěž rozdělili na hráče, kteří jsou stoprocentně zdraví. Nechci říkat, že zranění jsou banální, vždy se to může vyvinout, ale nejsou těžká. Ondra Zmrzlý měl třeba tři dny virózu.

A Jan Fortelný?

V tréninku dostal v souboji kopnutí do lýtka, noha mu ztuhla. Trénuje individuálně.

Trenér Václav Jílek říkal, že cílem je dostat do sigmáků vyšší vnitřní ambici. Jak se to dělá?

Zajímavě. Třeba jsme klukům pouštěli oslavu gólu proti Kubínu, která byla úplně bez emocí, což ale byla spíš otázka únavy. Je to dennodenní práce, snažíme se do tréninku dávat soutěžní věci. Největší výzva pro trenéra je změnit hráče mentálně, to je běh na dlouhou trať. Všichni cítíme, že bychom tohoto nastavení potřebovali víc.

Byla v kondičním bloku nějaká novinka?

Konečně je za námi, víc se dostaneme na hru. Byly tam novinky, protože máme nového kondičního trenéra Tomáše Oslzlu, který přinesl nové věci, proto jsme ho i brali. Ale zase že bychom dělali fotbal jinak, to ne. Možná to bylo kratší. Pauza byla třídenní, či spíš dvoutýdenní a týden měli kluci individuální plány. Při tak krátké pauze není úbytek výkonnosti velký.

Zvládá vaše kondiční nároky v pohodě také posila Lukáš Juliš?

Nedovolil bych si tvrdit, že v pohodě, ale zvládá to skvěle. Je to o dennodenní komunikaci, vyhodnocování dat. Každý nový hráč si musí zvyknout na jiné tréninky. Naše zkušenosti jsou takové, že jim dáváme větší čas. Juldu budeme kondičně hodnotit až spíš po zimní přípravě. To už bude na naši intenzitu připravenější.

Jak dlouho si budete zvykat na hru bez střelce Mojmíra Chytila?

Už se nechceme o Mojmírovi bavit. Jsme rádi, že Láďa Minář s vedením dokázali přivést Lukáše Juliše. Má jiný způsob hry, ale v principech naší práce se to měnit nebude a požadavky na útočníky máme podobné. I Pavel Zifčák ukázal, že může doplnit konkurenci a silným tělem nám pomoct na hrotu.

Útočník Lukáš Juliš na tréninku Olomouce.

Jak si vede na testu nigerijský útočník Muritala?

Teď se udělaly papíry, aby dostal víza. Pro dokumenty byl v Drážďanech a na Maltě, za dva dny cestoval hodně. V úterý bude zase hrát a pokračovat ve zkoušce.

S Jílkem jste prodloužili smlouvu na neurčito. V minulém ročníku vás chtěly Pardubice, pozice hlavního kouče vás láká. Máte se Sigmou úmluvu, že vás v případě nabídky už pustí?

Nevím, jak to mají pan Trpišovský nebo pan Priske ve větších klubech, ale většina trenérů, i když dostanou smlouvu na pět let, tak je to stejně otázka výpovědní doby. U mě je to vždy o jednání, s Láďou Minářem mám korektní vztah. Řekli jsme si, že když nabídka bude adekvátní naším představám, tak se domluvíme.