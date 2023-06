Zlatohlávek se v Olomouci neprosadil, góly chce dávat v Pardubicích

„Přicházím s velkými ambicemi. Budou se ode mě očekávat góly. Chci dokázat fanouškům, že je umím střílet i připravovat,“ prohlásil pro klubový web Východočechů.

V Sigmě neprorazil. Hostoval v druholigových klubem v Třinci, v Prostějově a Vlašimi. Další hostování už nepřipadalo v úvahu. Nechtěl prodloužit smlouvu a Olomouc jej tak zpeněžila, i když s poněkud trpkým pocitem, že z ofenzivního univerzála, vítěze dorostenecké ligy, jenž si připsal starty ve všech mládežnických reprezentačních kategoriích i v juniorské Lize mistrů, nevymáčkla víc.

V uplynulém ročníku nastupoval hlavně za druholigové béčko, kde ve 23 zápasech zaznamenal pět gólů a čtyři asistence. „Tomáš se v posledních letech pravidelně pohyboval na hraně mezi áčkem a béčkem, průlom do A-týmu se mu nepodařil. Do další kariéry mu přejeme hodně štěstí,“ řekl webu Sigmy sportovní manažer Ladislav Minář.

Vachtang Čanturišvili ze Zlína (vlevo) a Tomáš Zlatohlávek z Olomouce v souboji o míč.

„Chtěl bych poděkovat všem trenérům, kteří mě v Olomouci od mládeže vedli a pomohli mi dostat se až do dospělého fotbalu. Bohužel do áčka to v Sigmě nevyšlo, ale to je fotbal. Nakonec jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit změnu prostředí a jsem rád, že mi to Sigma umožnila,“ dodal Zlatohlávek.

V Pardubicích se potká s bývalým spoluhráčem Michalem Surzynem, který se rovněž v Sigmě neprosadil.

Nyní věří, že jej trenér Radoslav Kováč posune na vyšší level a ještě něco odkouká od matadora v útoku Pavla Černého. „Doufám, že se nám sezona povede a budeme hrát v klidném středu,“ přeje si Zlatohlávek, jemuž na Hané přezdívali Zlatan.

Zatím především kvůli příjmení. Teď chce ukázat, že na ligu stačí.