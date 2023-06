Obavy o olomouckého útočníka Růska. S ploténkou na operaci zatím nemusí

Útočník s mimořádným fotbalovým myšlením a technikou zažívá ve 24 letech dosud nejtěžší období kariéry: kvůli problémům s ploténkou hrál naposledy 18. března.

A tak si před další kontrolní rezonancí Jílek přál: „Modlím se, aby ploténka byla vsazená zpátky a nebyla vyhřezlá.“

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář se přidal: „Jestli ploténka vsazená nebude, byl by to velký problém. Museli bychom to asi minimálně na celý půlrok zabalit. Zase by nám chyběl jeden hráče do špice, nebo pod hrot. Musíme si přát, aby to bylo dobré.“

Antonín Růsek na olomouckém tréninku

A jak očekávané vyšetření dopadlo? „Momentálně není potřeba operace, Antonín Růsek pokračuje ve cvičení a návratu,“ sdělil tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara. Zda je ploténka vyhřezlá, nekomentoval. Operace nebývá vždy nutná, na rozdíl od posilovacích cviků. Pomáhají rovněž injekce do zad. Obsahují výživu, léky a ozon, který má ploténku zpevnit.

Kontrolní vyšetření vybízí k mírnému optimismu, stav se zlepšuje, jenže ne dostatečně a obavy z nutnosti operace přetrvávají. „Posun je, že odezněly veškeré primární problémy, kdy měl brnění v noze a omezovalo jej to i bez zátěže. Teď je třeba adaptovat oslabený nerv do zátěže a to chce čas,“ líčí Jílek. „Jeho aktuální stav mu umožňuje běžecký trénink. Malý progres je, ale já bych si představoval rychlejší rekonvalescenci.“

Růsek má na hru Sigmy zásadní vliv. V uplynulém ročníku zaznamenal tři góly a šest asistencí. Všichni na Andrově stadionu doufají v jeho rychlý návrat, leč s vyhřezlou ploténkou není legrace. Vyprávět o tom může i olomoucký asistent trenéra Milan Kerbr, který kvůli ní ukončil kariéru už v jednatřiceti.