Pardubice zahájily přípravu. Bude krátká, říká trenér Kováč a hodnotí posily

„Přípravu na novou sezonu máme letos celkem krátkou (první ligový zápas Pardubice hrají již 22. července doma s Bohemkou), ale byli jsme tak rozhodnuti již od začátku. Kluci prakticky nepřestali pracovat, po náročné sezoně si potřebovali jen chvíli odpočinout. Jinak toho ale moc neztratili,“ uvažuje trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Na tréninku přivítal šest nových hráčů, v rozhovoru pro iDNES.cz každého z nich okomentoval.

Antonín Kinský

20letý brankář na hostování ze Slavie, kterého čeká první kontakt s nejvyšší soutěží. Kvůli zranění přišel o pozici jedničky na probíhajícím mistrovství Evropy do 21 let, novou sezonu ale stihne. „Je úžasné, jaký má ve svém věku klid ve hře. Jsme přesvědčeni o tom, že na ligu je připravený a vzájemně si pomůžeme.“

Denis Halinský

Další hráč na hostování ze Slavie. V 19 letech by měl na stoperu zastoupit Tomáše Vlčka. „Potřebovali jsme sehnat typologicky stejného hráče, jako byl Vlčák. Zajímá nás jeho výška (188 cm) a rychlost. Ve druhé lize má za sebou 50 zápasů. Na aklimatizaci na první ligu bude mít jen měsíc, ale jsme připraveni mu maximálně pomoci.“

Vojtěch Patrák

23letý útočník pražské Sparty. V Pardubicích již působil v sezoně 2021/22. Kluby jednají, zda půjde o přestup, nebo jen hostování. Rozhodnuto by mělo být během dneška. „Obrovsky drzý hráč v souboji jeden na jednoho s dobrou střelou. Taky je hodně rychlý, moc jsme o něj stáli.“

Tomáš Zlatohlávek

23letý útočník přichází na přestup z Olomouce, včera v Pardubicích podepsal čtyřletou smlouvu. „Ve druhé lize už má na kontě skoro dvacet gólů. Jde o šikovného střelce, doufáme, že se mu bude dařit i u nás.“

Paul Nkrumah

Na zkoušku přichází 29letý rychlý útočník z Ghany. „Nechtěli jsme jít do rizika, takže v Pardubicích na testech už je asi deset dní. Je to rychlostní hráč, šikovný v soubojích jeden na jednoho. V Čechách takový typ moc nevidíme, je to levák, který umí vlétnout do vápna a dobře řešit situace. Doufáme, že to potvrdí a třeba zvrátí průběh nějakého zápasu.“

Michal Surzyn

25letý obránce je v pardubické kabině staronovou tváří. Poslední dvě sezony strávil v Jablonci, v Pardubicích v pátek podepsal víceletou smlouvu. „Za poslední rok toho moc neodehrál, ale kdyby ano, tak na takového hráče nedosáhneme. Proto jsme ho teď chtěli, věříme mu. Přichází do známého prostředí, v Pardubicích se mu vždycky dařilo. Umí taky zahrávat velmi dobré standardky, což se bude hodit po odchodu Dominika Janoška (do nizozemské Bredy).“

S týmem nastoupili do přípravy také čtyři hráči z vlastní mládežnické akademie Ondřej Sedláček, Matyáš Hanč, Štěpán Míšek a Matěj Šimůnek. „Kluci jsou obrovsky talentovaní a šanci v áčku si zaslouží. Takových je víc, ale není místo pro všechny," uvedl Kováč.

Pardubice by měly udržet také útočné duo z Mladé Boleslavi Ladislav Krobot – Denis Darmovzal.