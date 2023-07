Umí Olomouc využít „svého Kušeje“? Rychlík Matoušek se místo odchodu připomíná

Není to škoda? Takových hráčů, kteří se v plné rychlosti nebojí jít přes obránce, není moc nejen v Olomouci, ale napříč ligou.

Přípravu ani nezačal v A-týmu, ale s druholigovém béčkem, ovšem odchod jinam, kde by mohl posbírat prvoligové zkušenosti, se zatím nekoná. Jednání se Zlínem nedopadla dohodou.

„Úplně nechci říkat, jak to bylo, protože by to bylo nefér vůči Zlínu. Prostě jsme se nedohodli,“ líčil Matoušek ve Slatinicích, chvíli poté, co se ochotně vyfotil s malými fanoušky.

To před novináře se mu už moc nechtělo. Jen těžko skrývá zklamání, že v Sigmě paběrkuje a že v minulém ročníku nebyl ani jednou v základní sestavě trenéra Václava Jílka. Čtrnáctkrát střídal, zvládl jedinou asistenci. Nic moc, do toho zranění.

„Hodně mě ovlivnilo, takže jsem do hry moc nezasahoval, dostával jsem se do toho. Ale jsem mladý hráč, takže chci hrát co nejvíc minut,“ vysvětluje proč, se nebrání změně adresy. „Aktuální situace je taková, že momentálně zůstávám v Sigmě Olomouc a budu se snažit prát o místo v základní sestavě, nebo o to, abych dostával co nejvíc příležitostí.“

A pokud přijde další nabídka? „Tak je odchod možný, ale soustředím se na práci v Sigmě,“ zopakoval profesionálně.

Prioritu má jasnou: hrát ligu. „Ať už tady, nebo jinde.“

Pokud by kopal tak jak proti Banské Bystrici, měly by starty přibývat i v Olomouci. Rychlé první kroky, soupeřům ukazoval ve druhé půli, kdy nastoupil, hlavně záda. A gólem dobrý výkon vyšperkoval.

I když bylo znát, že toho má plné brejle a po utkání byl rád, že zvládl s kondičním koučem ještě další kolečka kolem hřiště. „Hlavně po zátěži, čtrnáctidenním cyklu přípravy, to bylo fakt náročné. Měli jsme hodně zatáhlé nohy, ale zvládli jsme to dobře. Jsme rádi, že jsme vyhráli druhý zápas po sobě. Pro naše sebevědomí je to jenom dobře.“

Olomoucký mladík Jakub Matoušek probíhá mezi sparťanskými protihráči.

Potřebuje určitou volnost

Chválu slyšel také od asistenta trenéra Jiřího Saňáka. „Říkal jsem mu, že měl chuť. A on přitom odpověděl, že se cítil velice blbě,“ usmál se. „Tenhle způsob hry soupeře, kdy obrana byla výš a hráli hodně jeden na jednoho, mu vyhovuje. Tam se projevuje jeho kvalita. Jsme rádi, že předvedl to, co je v něm. Ale musíme pracovat dál,“ zdůrazní.

V čem je tedy hlavní limit mladíka s potetovanými nohy? Má vynikající rychlostní předpoklady, ale puntičkář Jílek mu často připomíná rezervy v taktickém pojetí - v presinku, či bránění. Tohle neodpouští. I proto Sigma nedokáže naplno využít Matouškovu rozdílovost v určitých věcech.

S trochou nadsázky připomíná mladoboleslavského sprintera Vasila Kušeje, který zdrhal obráncům i na mistrovství Evropy fotbalistů do jednadvaceti let. Matoušek potřebuje určitou volnost, aby vynikal. Ne tolik taktických pokynů, jenže Jílek, ač vyznává ofenzivní fotbal, v základních principech hry ústupky nedělá. Ať se jmenujete Matoušek nebo Karlsson.

„Mám běžecké rychlostní předpoklady, ale zrovna tady se hraje styl, kdy je dbáno víc na defenzivu, na taktiku. Snažím se to plnit a doufám, že to bude čím dál tím lepší,“ přeje si Matoušek. „Kdyby se povedlo hostování, třeba by jinde by byly jiné nároky - pro mě lepší. Anebo taky ne,“ přemítá.

Teď se zdá, že další příležitost by mohl dostat na Andrově stadionu. „Původní dohoda i s jeho manažerem byla, že když si něco najde, může jít na hostování, protože i my jsme cítili, že kdyby hrál někde ligu, bylo by to pro něj lepší. Teď nic nemá, o ničem nevíme, takže s ním počítáme,“ pronesl Saňák.

Matoušek už ví, že fotbalové starosti nejsou všechno. Nedávno se stal mladým otcem. „Je to úžasné. Moje dcera je úplně super. Je to náročné, ale neměnil bych,“ rozzáří se mu oči, ačkoli moc klidných nocí zatím doma nemají. „Teď jsem spal na gauči a bylo to dobré. Jinak moc nespí, ale to nevadí.“

Ale nehrát fotbal, jó, to vadí, to vadí…