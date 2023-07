Olomouc vyrazila do Maďarska i s Růskem, chybí jen zraněný Stoppen

Je tak jasné, že opora Sigmy nestihne začátek sezony. Alespoň bude s týmem na soustředění na rozdíl od mladého brankáře Tadeáše Stoppena, který musel kvůli komplikacím podstoupit reoperaci zánártní kůstky a má nohu v sádře.

Jinak jsou sigmáci kompletní včetně záložníka Jana Navrátila, jenž kvůli zranění neodehrál v přípravě ještě ani zápas. „Už by se měl zapojit do hry,“ věří Jílek. Nechybí ani nigerijský útočník Yunusa Muritala, jenž uspěl na zkoušce a nyní se řeší jeho smlouva.

Na kempu odehrají Hanáci dva zápasy – v úterý v rakouském Kirchschlagu od 18 hodin s Rapidem Vídeň a v sobotu od 17.30 v Büku proti maďarskému Mezőkövesdi SE. „Hlavně se těším na to, že se dostaneme do fotbalových věcí. Máme na čem pracovat, ale mužstvo je skvěle nachystané, velmi pozorné, vnímavé. Vše budou technicko-taktické věci,“ nastínil Jílek. „Automatizace základních principů - v presinku, přechodové fázi, rozehrávce. Chceme se pohybovat v módu tří a čtyřobráncového systému.“

Olomoucký útočník Lukáš Juliš (vlevo) se raduje z gólu v přípravném zápase s Trenčínem.

Šestý tým uplynulého ročníku první ligy odehrál v přípravě zatím čtyři zápasy, všechny vyhrál. A ve všech stihl dát gól nový útočník Lukáš Juliš, byť hrál pokaždé jen poločas. „Soustředění je o herních činnostech, trénovat se bude taktika, už to nebude tak náročné. Doladíme detaily. Bude to víc o sehranosti útočných hráčů, tam jsou ještě nedostatky, že třeba dva tři jdeme do stejného místa, abychom si pak nezavazeli,“ doplnil exsparťan Juliš. „I pro je mě je důležité, abych se s kluky víc sehrál. Jsem tady třetí týden a hodně se běhalo. Je vidět, že ještě nejsme tolik sehraní, občas nám to neklapne. Ale vrátíme se v plné formě.“

Což je žádoucí i vzhledem k tomu, že sigmáci začnou ligu na půdě sparťanského mistra.