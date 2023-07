Jihlava chce napravit debakl z konce přípravy. Můžeme porazit každého, říká kouč

Máte za sebou měsíční letní přípravu, během které jste sehráli pět utkání. Trenéři často mluví o tom, že spíš než výsledky je zajímají výkony. Jak jste byl spokojen vy?

Až na poslední utkání na Bohemce spokojenost byla. Byly tam vidět některé věci, které po klucích chceme. Budeme se prezentovat náročným, běhavým fotbalem. Tak, aby byla vidět tvrdá práce. To si myslím, že se tam objevovalo. Ale zase to nepřeceňuji. Byly tam věci, které je potřeba zlepšovat. Hlavně při posledním utkání na Bohemce nás to trošku vyfackovalo. Takže je určitě hodně práce před námi.

Byl podle vás debakl 0:6 v generálce proti prvoligovému soupeři velkou kaňkou?

Kaňka to určitě je. Výsledek 0:6 je hodně krutej. Prakticky čtyři góly jsme si dali sami po brutálních chybách. Samozřejmě, soupeř měl velikou kvalitu. Potrestal prakticky každou naši chybičku. Je to pro nás varování. Ukázalo nám to věci, kterým bychom se měli vyhnout.

Abychom ale nebyli jen negativní: v přípravě jste dokázali porazit pražskou Spartu a Liberec. Takové výsledky se asi počítají?

Určitě. Hlavně to nebyla nějaká náhoda, že bychom byli někde zalezlí. Hráli jsme aktivní kombinační fotbal, myslím si, že to od nás mělo velmi slušné parametry. Z toho jsem byl hodně potěšený. Potěšilo mě i utkání s Chrudimí, kterou jsme přehráli. Ale teď je tu začátek nové sezony, jdeme do ostrých utkání, kde to bude samozřejmě o něčem jiném.

Bavili jste se s vedením o tom, jaké budou pro novou sezonu cíle? Sportovní ředitel Lukáš Vaculík rád říká, že chce vyhrát každý zápas...

Mám to nastavené stejně. Začínáme prvním utkáním s Opavou a to chci vyhrát. Poté přijde druhé utkání a my budeme chtít znovu zvítězit. Takhle půjdeme zápas od zápasu. Já vím, že každý řekne, že je to klišé. Ale my opravdu chceme jít krok za krokem.

Momentka z druholigového utkání mezi Jihlavou a Vlašimí

A kam až byste se chtěli dostat?

Žádný konkrétní cíl jsme si neříkali. Vím jen, že před každou novou sezonou to každý nějak tipuje, snaží se to predikovat. Ale samotná soutěž je pak třeba úplně obráceně. Minulý rok každý říkal, že Příbram nemá finance, nemá kádr, že spadne. A hrála baráž o postup. Naopak málem spadla Opava, Jihlava to samé. A Varnsdorf, který v predikcích nikde nefiguroval, hrál nakonec ve vrchních částech tabulky.

Takže si nezkusíte tipnout, kdo by mohl být největším favoritem druhé ligy?

Zázemím, kvalitou a financemi jsou to určitě Brno a Dukla Praha. To jsou dva týmy, které jsou ekonomicky odstřelené od zbytku druhé ligy. Mají vysoké rozpočty, kvalitní kádry, zkušené hráče. Papírově by tak právě oni měli být nahoře. Na druhou stranu, tohle všechno vám nezaručuje, že uděláte úspěch. Když si věci, které mají, nesednou, tak se nedaří. To bylo u Dukly minulý rok vidět.

Jak vnímáte šance finančně skromnější Jihlavy?

Tímto směrem neuvažuji. Teď se opravdu soustředím jen na Opavu, pak na další den. Věřím ale, že pokud se budeme prezentovat fotbalem, který jsme hráli před utkáním s Bohemkou, můžeme porazit každého. Tak to prostě je. Musíme se soustředit na detaily, mikrosituace a od toho se odrážet. A uvidíme, kam nás to vyhodí.

Dobře, co tedy čekáte od Opavy?

Víme, že Opava měla nějaké pohyby směrem do mužstva i směrem ven z klubu. Samozřejmě to registrujeme. Jejich utkání jsme viděli, máme dostatečné informace na to, abychom se na ně připravili. Soustředíme se ale hlavně na sebe a budeme chtít vstup do nového ročníku zvládnout.