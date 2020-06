Obranné situace musíme dohrávat líp, velí kapitán Slovácka po porážce

Proč se vám utkání nepovedlo?

Bylo hodně bojovné, bojovalo se o střed hřiště, byla tam spousta odražených balonů. Bohužel jsme neproměnili víc šancí, měli jsme jich přitom docela hodně.

Oba soupeřovy góly rozhodčí nejprve neuznal kvůli ofsajdu, verdikty pak změnil na radu videorozhodčího. Bolí taková porážka stejně jako po normálních brankách?

Gól je gól. Akorát se vždy jen čekalo na jeho potvrzení. Věřil jsem, že aspoň v jedné situaci to ofsajd bude, je to z tohoto pohledu smutné. Ale popravdě jsem záběry neviděl, tak to nechci komentovat.

U prvního gólu jste se ale vyskytoval.

Vím, že šel dlouhý balon za naši obranu a já jsem zachytával nabíhajícího Nečase. On pak dával přihrávku před naši bránu, ale případný ofsajd zhodnotit nedokážu.

Bohemians chyběl jejich nejlepší střelec Pulkrab. Věřili jste, že bez něj soupeř nebude tak nebezpečný?

Dali nahoru rychlostní typy, takže se styl hry Bohemky tolik nezměnil. Góly jsme dostali po balonech za obranu, tím se Bohemka prezentuje.

S jakou taktikou byste měli jít do pražské odvety? Hrát vabank, nebo spíš být opatrní a sázet na brejky?

Ještě je asi hodně brzo říkat nějakou taktiku. To je navíc asi spíš otázka na trenéra, co vymyslí.

Po koronavirové pauze jste vyhráli jen jedno utkání ze sedmi, přitom to vypadalo, že máte dobře natrénováno. Kde hledat příčinu?

Zápasy se rozhodují v šestnáctkách. Dostáváme góly prakticky z malého vápna, obranné situace musíme dohrávat líp. V útoku si vypracujeme relativně dost šancí, ale trápíme se v jejich proměňování. Na gól se strašně nadřeme.