Hrozí konec sezony. Chceme to Bohemce ztížit, burcuje trenér Slovácka

Do poslední chvíle se bili o účast v nadstavbové skupině o titul. Teď však fotbalistům Slovácka hrozí, že budou mít po sezoně. V odvetě semifinále play off o Evropskou ligu budou v sobotu od 17.30 na hřišti pražských Bohemians napravovat domácí porážku 1:2.

„Snažili jsme se udělat si pozitivní náladu. Nemůžeme se pitvat v minulosti, je potřeba připravit si hlavu na odvetu,“ uvedl trenér Martin Svědík.

Jeho svěřenci klokanům podlehli doma stejným poměrem i před dvěma týdny v závěru základní části a v pražském Ďolíčku Slovácko naposledy zvítězilo před více než pěti lety.

„Je to dvojzápas, nic není hotové. Nikde není řečeno, že když jsme doma prohráli, nemůžeme to na Bohemce dohnat,“ burcuje tým Svědík. „Chceme, aby v mužstvu bylo odhodlání to Bohemce ztížit a převrátit to na naši stranu.“

Soupeř měl v obou nedávných vzájemných duelech dobrý start. Napoprvé v úvodní čtvrthodině vstřelil dva góly, minule jeden.

„Budeme se snažit, aby to tak nebylo, abychom si situaci ještě neztížili brzy inkasovaným gólem. Každý obdržený gól je pro nás pohromou. Musíme být o to pozornější,“ zdůrazňuje slovácký kouč.

Slovácko zároveň potřebuje zabrat v útoku. Na postup totiž potřebuje kromě výhry také vstřelit aspoň dva góly. To se mu na jaře povedlo jen při domácích výhrách 2:0 nad Slavií a Karvinou.

„Slovácko musí dát dva góly, i když my vstřelíme jeden. Určitě ale neočekávám, že bude hrát od začátku vabank,“ uvedl asistent kouče Bohemians Erich Brabec.

Bohemians vs. Slovácko Online reportáž v sobotu od 17:30

„Moc dobře víme, že prvním zápasem jsme si situaci hodně ztížili. Navíc Bohemka na svém hřišti dělá dobré výsledky a je v laufu, je jedním z nejlepších mužstev jara,“ všímá si Svědík. „Ve vzájemných zápasech jsme určitě nebyli horší. I když jsme jednou hráli v deseti, měli jsme víc situací, které mohly vést ke gólu. Ale Bohemka je nesmírně efektivní, zdobí ji lehkost v zakončení a výborná přechodová fáze.“

O taktice, kterou pro své mužstvo vymyslel, ani o plánované sestavě Svědík ze strategických důvodů mluvit nechtěl. Jisté je jen to, že mu ještě bude chybět záložník Milan Petržela, který si odpyká závěr třízápasového trestu za vyloučení v nedávném vzájemném utkání. V rekonvalescenci po zranění kolene je brankář Matouš Trmal. Bohemians mají zase na marodce jednoho z pětigólových střelců Matěje Pulkraba.