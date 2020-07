Hráli jste 0:0 a Milan Baroš se téměř neprosadil.

Jean-Luc na mě počkal po zápase a byl vyloženě zklamaný. Zeptal se mě na pár obyčejných, až triviálních otázek. Vernere, je Baroš rychlý? Není, takový průměr, prostě nic moc, povídám. Je Baroš technický? Vždyť jsi to viděl, kamaráde. Průměr, míče mu odskakují. Je Baroš do spolupráce? To vůbec! Hele, a dává Baroš góly? Jeho efektivita je zatím nízká, ale zato jde do všeho naplno.