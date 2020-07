Z Ostravy do Liverpoolu. Barošovi vyčítali nadváhu, pak zastínil i držitele Zlatého míče

14. září 2002 kluk z Vigantic poprvé nastoupil za Liverpool v Premier League a rovnou dal dva góly. Bylo mu dvacet.

„Když jsem dvě hodiny před zápasem viděl tabuli se základní sestavou a na ní své jméno, tep mi vyletěl snad na dvě stě,“ vyprávěl Baroš.



V pátek odpoledne oznámil konec své bohaté kariéry, během které hrál na Ostrovech, ve Francii i v Turecku.

A tenkrát před osmnácti lety se jeho zahraniční dobrodružství roztočilo naplno.

„Hraje za Liverpool vůbec někdo jiný než Milan Baroš?“ divili se reportéři deníku The Guardian, když posila z Ostravy trefila čtvrtou branku ve třetím zápase.

Začalo to proti Boltonu góly zpoza vápna a z voleje ve skluzu. Pokračovalo premiérovou trefou na Anfieldu proti West Bromu i brankou v Lize mistrů proti Basileji.

Zastínil i anglické reprezentanty Heskeyho a Owena, držitele Zlatého míče, po kterém anglická média šla. „Baroš znovu pokračoval v sérii, která je obdivuhodná stejně tak, jako je ta Owenova bezgólová znepokojující,“ psaly Timesy.



„Po prvním zápase jsem několik hodin strávil telefonováním a odpovídáním na esemesky. Všichni mi gratulovali,“ culil se Baroš.

V Liverpoolu si udělal jméno, přitom jeho angažmá tam nezačalo zrovna nejšťastněji. Po podzimu, během kterého ještě hostoval v Baníku, přišel do Anglie nepřipravený: neuměl jazyk, měl nadváhu, nestíhal.

Nejlepší čeští střelci v Premier League Patrik Berger (Liverpool, Portsmouth, Aston Villa)

38 gólů v 229 zápasech Milan Baroš (Liverpool, Aston Villa, Portsmouth)

28 gólů ve 122 zápasech Tomáš Rosický (Arsenal)

19 gólů ve 170 zápasech Vladimír Šmicer (Liverpool)

10 gólů ve 121 zápasech Roman Bednář (West Brom)

6 gólů ve 30 zápasech Zdroj: transfermarkt.com

„V Ostravě jsem bydlel nad masnou, takže jsem snídal plnotučnou anglickou slaninu a tři rohlíky k tomu. Na oběd jsem si pak někde dal guláš a tři knedlíky. A večer jsem si zase na prkýnko nakrájel tu slaninu, navíc jsem to měl kousek domů do Vigantic, kde mi maminka a babička vyvařovaly. Na svůj věk jsem byl vážně tlustý,“ vzpomínal před lety v magazínu Sportu.

V Liverpoolu se půl roku rozkoukával a za celé jaro nastoupil jen jednou – věděli jste, že to bylo v březnu v Lize mistrů na Barceloně? Krušný debut, po kterém na další start čekal skoro šest měsíců.

Během té doby se však stihl dát dohromady a na podzim zářil.

Vždyť hned v první kompletní sezoně nastřílel devět ligových branek, což později v Liverpoolu zopakoval už jen jednou.

Po slavném triumfu v Lize mistrů, na němž se podílel, odešel v létě 2005 do Aston Villy. Pak do Lyonu a Portsmouthu, než přestoupil do Turecka, kde se stal v dresu Galatasaray okamžitě králem střelců.

Ta soutěž mu sedla, získal si fanoušky, vyhrál titul. Život u moře si zamiloval, i když sám věděl, že nejlepší fotbal zažil v Anglii.

Baroš tam během kariéry zanechal významnou stopu, víc gólů na Ostrovech z krajanů má jen Patrik Berger, ten toho ale také v Premier League odehrál dvakrát tolik.