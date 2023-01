Odchod van Burena? Nečekali jsme to, říká liberecký kouč Kozel

Severočeský tým v zimní pauze přišel o kanonýra Micka van Burena, který v úvodní části ligy nastřílel devět branek a další tři v poháru. Nizozemského útočníka si do přípravy stáhla Slavia, odkud byl U Nisy zapůjčený. Slavia ukončila hostování i dalším svým hráčům Maksymu Talovjerovovi a Janu Matouškovi.

„Všichni na podzim pravidelně nastupovali. Snažíme se na jejich odchody reagovat, abychom mužstvo na příslušných postech doplnili,“ řekl liberecký trenér Kozel.

Jaké to pro vás bylo, když jste se o odchodech důležitých hráčů dozvěděl?

U Makse nějaké signály byly, že by si ho Slavia mohla stáhnout minimálně do přípravy. U Micka to byla větší rána. Měli jsme informaci, že k tomu nedojde, a po poháru k tomu najednou rychle došlo. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Na druhou stranu fakt, že si je mateřský klub stáhl, svědčí o tom, že u nás podávali dobré výkony.

Je možné, že by se Talovjerov nebo van Buren vrátili?

Myslím, že to není úplně vyloučené, ale spoléhat na to nemůžeme. Samozřejmě u nás mají oba otevřené dveře, pokud by cítili, že ve Slavii nemají šanci se uplatnit.

Liberecký útočník Mick van Buren slaví branku proti Hradci Králové.

Slavia naopak neuplatnila opci na záložníka Tiéhiho, který se k vám vrací. Počítáte, že bude oporou týmu?

Když tady působil, byl velice platným hráčem, i když my na jeho post nějaké alternativy máme. Ale uvidíme, jestli tady vůbec bude. Může se stát, že nepůjde do Slavie, ale někam jinam, jméno si udělal.

Co říkáte letošní zimní přípravě? Liga se znovu rozjede už koncem ledna.

Měli jsme to trochu jiné než ostatní týmy. Po reprezentační pauze jsme ještě hráli pohár, zúčastnili jsme se Tipsport ligy a do 9. prosince jsme měli tréninkový režim. Pak následovaly tři týdny volna, ale v tom posledním už měli hráči individuální program. Do ligy zbývají tři týdny, je to trochu atypická příprava.

Letos vám přeje počasí, i v Liberci můžete trénovat na trávě.

To je plus, kluci nechodí na umělku rádi. Doufám, že nám počasí vydrží celý týden. Příští pondělí odlétáme na Maltu, kde nás čeká soustředění a tři zápasy.

Jaká je liberecká výchozí pozice před jarem?

Taková průměrná. Všichni ví, že liga je abnormálně vyrovnaná. Máme tři body na čtvrté místo, tři body na třinácté, takže jediný zápas může mužstvo někam vystřelit, nebo naopak sestřelit. Dá se skoro říct, že kromě prvních tří týmů ostatní začínají odznova.