Začátek jara proti poslednímu? Nesmíme to podcenit, ví fotbalisté Liberce

Fotbalisté libereckého Slovanu odstartují prvoligovou jarní část v domácím prostředí v roli velkých favoritů. Po podzimu jsou v tabulce devátí a zítra hostí na svém stadionu U Nisy v důležité bitvě Pardubice, aktuálně nejhorší celek soutěže.

„Podle mě jsou tyto zápasy paradoxně těžší než třeba proti Slavii nebo Spartě. Všichni čekají, že vyhrajeme, ale Pardubice udělají pro zisk bodů také maximum a uvidíme, jaký bude terén. Klíčové bude, abychom rozhodli zápas co možná nejdřív, a když se to nepovede, tak musíme být trpěliví a čekat na šance,“ tvrdí liberecký obránce Marios Pourzitidis.

Slovan už se bude muset obejít bez svého elitního kanonýra Micka van Burena, kterého si po jeho devítigólové podzimní ligové smršti stáhla zpět z hostování Slavia. Pražský klub si vzal zpátky i klíčového stopera Maksyma Talovjerova. „V přípravě jsme tvrdě pracovali na tom, aby tyto ztráty byly znát co nejméně,“ uvedl kouč Slovanu Luboš Kozel.

„První zápasy jsou vždy specifické a to, že hrajeme s posledním mužstvem, svádí k podcenění, ale to tam vůbec nesmí být. Víme, že se nebude jednat o jednoduché utkání, ale uděláme vše pro to, abychom ho zvládli a dobře odstartovali jarní část,“ přeje s Kozel.