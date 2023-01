Čtvrtý návrat. Pátý titul? Van Buren o Praze, pivu a rozmíšce s Krčmářem

Klidně by to šlo. Nizozemský střelec, který se na podzim rozjel na hostování v Liberci, už si jazyk osvojil, rozhovor by zvládl. Ale rozpovídal by se tak jako v angličtině?

Asi ne, což by byla škoda. Van Buren totiž má o čem vyprávět. Čtyřikrát ho Slavia poslala hostovat, čtyřikrát se vrátil.

A na jaře bude útočit na pátý ligový titul, což je unikát.

„Nevím, jestli jich nějaký cizinec v české lize má tolik,“ přemítá. „Je super být zpátky ve Slavii. Připadám si, jako bych se vrátil domů.“