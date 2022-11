O minulé sezoně jste řekl, že s ní nemůžete být spokojený. Co jste si z ní vzal do té další?

Udělal jsem tlustou čáru za vším, co bylo, k čemuž mi pomohlo i narození syna. Řekl jsem si, že začíná nová éra nejen mé kariéry, ale i českého biatlonu, protože kolem týmu se udála spousta novinek. Takže si teď připadám zase jako na počátku. A jdu do toho s čistou hlavou.

Myslel jsem, že nás národ bere jako profíky, kteří pro nejlepší výkon udělají všechno. Michal Krčmář