Talovjerov skončil, co Van Buren? Liberec pojede ladit formu na Maltu

Dvaadvacetiletý Talovjerov odehrál za Slovan 13 ligových utkání, v nichž vstřelil jeden gól. Jeho návrat do Slavie se očekával. „U některých je pravděpodobnější, že se můžou vrátit do Slavie. Asi můžu říct, že Max je jeden z nich,“ řekl liberecký kouč Luboš Kozel po skončení podzimní části ligy, když mluvil o šestici hráčů, které měl jeho tým na podzim zapůjčené od Slavie.



Zatímco Talovjerov strávil U Nisy jen půl roku, čtyřiadvacetiletý Matoušek hostoval na severu Čech dvě a půl sezony. Během nich v modrobílém dresu naskočil do 55 ligových zápasů, ve kterých vstřelil tři branky. Nechyběl ani u zápasů kvalifikace a základní skupiny Evropské ligy v sezoně 2020/21. Často ho však limitovala zranění a svůj útočný potenciál v Liberci plně neukázal.

Kromě Talovjerova a Matouška pod Ještědem ze Slavie na podzim hostovali Mick van Buren, Matěj Valenta, Filip Prebsl a brankář Jan Stejskal. Van Buren byl hlavní hvězdou týmu, za první část ligy nastřílel devět gólů a Liberec by moc stál o jeho setrvání. „Jeho góly, jeho výkony, ale i jeho charakter a pracovitost v tréninku jsou do kabiny velkým přínosem. Byl bych rád, kdyby tady pokračoval,“ uvedl kouč Kozel.

Fotbalisté Liberce minulý týden zakončili podzimní část sezony výhrou 3:2 nad Žižkovem v Tipsport lize. Ve skupině přípravné soutěže skončili druzí za Bohemians. Nyní mají volno a na stadionu U Nisy se znovu sejdou až 2. ledna 2023. Zimní přípravu zahájí v Liberci, ale část stráví na soustředění na Maltě, kde budou ladit formu od 10. do 20. ledna. Zde by se měli liberečtí fotbalisté utkat se třemi soupeři v rámci přípravného turnaje Tipsport Malta Cup.