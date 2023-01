Liberecký záložník Červ: Nečekal jsem, že budu nejvytíženější hráč

Čekal jste, že budete mít na podzim takhle napilno?

Když jsem tu statistiku viděl na internetu, docela mě to překvapilo. Do Liberce jsem šel jsem s tím, že se chci dostat do základní sestavy, ale že budu hrát každý zápas a odehraju nejvíc minut, to jsem čekat nemohl, zvlášť v jednadvaceti. Nějakou pozici v týmu jsem si udělal, bylo to pro mě úspěšné období. Rád bych v podobném duchu pokračoval i na jaře.

Byl to pro vás hodně náročný půlrok?

Že bych byl nějak zvlášť unavený, to ne, ale těšil jsem se, až si přes Vánoce oddechnu a přijdu na jiné myšlenky. To se ale úplně nepodařilo. Bylo mistrovství světa, takže jsem měl fotbal pořád v hlavě a přemýšlel, jak se asi bude hrát a jak jsme hráli na podzim.

Teď vám začala zimní příprava a už koncem ledna odstartuje liga. Co tomu říkáte?

V Jihlavě jsem ve druhé lize zažil dva a půl měsíce přípravy, kdy se hodně běhalo, teď to bude jiné. Odjíždíme na soustředění na Maltu a všechno už se bude dostávat do zápasového rytmu. A brzký start ligy? Je lepší hrát než trénovat, ale budou zmrzlé trávníky. Spíš si říkám, že jsme mohli hrát i při mistrovství světa.

Liberec jde do jara z devátého místa. Jaká je to výchozí pozice?

Osobně bych chtěl lepší, ale je na nás, jak se s tím vypořádáme. V tabulce je to směrem nahoru i dolů jen pár bodů a my se budeme snažit chytit vršku tabulky.

Ale budete se muset obejít bez kanonýra van Burena, kterého si stáhla Slavia.

Mick nám bude určitě chybět, dal devět gólů. Musíme najít někoho, kdo ho nahradí. Nebude to jeden člověk, musíme se o to podělit. V bodování jsme za Mickem já a Martin Frýdek s jedním gólem a dvěma asistencemi, což je málo.

Jak důležité jaro čeká vás osobně?

Doufám, že se mi v Liberci bude dařit jako na podzim, a v červnu přijde na Euru vyvrcholení reprezentačního cyklu jednadvacítky. Euro je velká akce, kde se člověk může odrazit v kariéře. Nemáme lehkou skupinu (Německo, Anglii a Izrael), ale hrát se dá s každým. I na mistrovství světa outsideři zaskočili favority.