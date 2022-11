Liberecký trenér Kozel: Skupina o titul? Je to pro nás výzva pro jaro

„Dal góly, ukázal kvalitu, ale hrál dobře i v poli. Jen se potvrdilo, že je to náš rozdílový hráč,“ řekl trenér Luboš Kozel na van Burenovu adresu. „Jsem rád, že jsme dali hezké branky, ukončili jsme podzim vítězně a v poháru máme pořád šanci,“ dodal.

Už po čtvrthodině hry Slovan vedl 2:0. Nejprve se krásnou střelou zpoza šestnáctky pod břevno prosadil Višinský a chvíli po něm se po přesné přihrávce do pokutového území poprvé trefil van Buren. Ještě do poločasu se však hostům díky Benešově hlavičce podařilo snížit.

Po obrátce se Liberečtí dostali do defenzivy, pomohla jim však penalta nařízená po zákroku na Červa. Tu van Buren bezpečně proměnil a brzy nato po brejku s Valentou zkompletoval hattrick.

„Výsledek vypadá jednoznačně. Dobře jsme do utkání vstoupili a do třicáté minuty jsme byli jednoznačně lepším týmem. Pak Olomouc vystřídala a vrátila se do zápasu. Nejvíc námi otřásla inkasovaná branka,“ hodnotil kouč Kozel. „V poločase jsme udělali taktickou změnu do defenzivy. V úvodu druhé půle jsme byli ještě trochu nervózní, rozhodujícím momentem byla penalta na 3:1.“

Liberečtí fotbalisté se radují v pohárovém utkání proti Olomouci.

Liberec tak v poháru žije dál a může se těšit na jarní čtvrtfinále. V lize přezimuje na devátém místě, na čtvrtou Olomouc však ztrácí jen tři body. „Umístění v lize hodnotím průměrně, byli jsme i výš. Bohužel ve druhé polovině podzimu se nám nepovedly některé zápasy hlavně venku s týmy, které byly v tabulce dole. Kdybychom jedno z těch utkání zvládli, jsme ve skupině o titul. Ale není to daleko a je to pro nás výzva pro jaro,“ konstatoval Kozel.

S jakým týmem Liberec do jara vstoupí, je zatím ve hvězdách. Dá se očekávat, že někteří hostující hráči U Nisy nemusí setrvat. Hodně se mluví o návratu stopera Talovjerova do Slavie. „U některých hráčů je větší předpoklad, že u nás budou pokračovat, u jiných je pravděpodobnější, že se můžou vrátit do Slavie a Talovjerov je jeden z nich,“ připustil liberecký trenér.

Teď čeká tým Slovanu dovolená, k zimní přípravě nastoupí 2. ledna 2023.