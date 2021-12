Proč se sudí nepodíval na video? Se silnými jdou verdikty proti nám, cítí Jílek

Olomouc přesto vysokým napadáním dlouho vedoucímu týmu ligy odolávala, nakonec však po sporné brance padla 0:1. „Slavia vyhrála zaslouženě,“ uznal Jílek.

Hlavně začátek jste měli ale slibný.

Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dodržovali jsme plán - aktivní presinková hra, vysoko napadat rozehrávku Slavie. Prvních dvacet minut bylo úplně podle našich představ, postupem času se Slavia dostávala do hry, byla kvalitnější na míči. My jsme v prvním poločase nedohráli několik situací, hlavně po zisku míče jsme hodně kazili, to vždycky bolí, protože pak běháme hodně bez míče. Ale zavírali jsme to, nepustili jsme Slavii do mnoha příležitostí. V první půli si vybavuju jedinou po ztrátě z brejku, kdy měl Olayinka čistou šanci.

Slavia však postupně přidávala a už jste hráli hodně bez balonu.

Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře, Slavia nás přitlačila, rezultoval z toho penaltový zákrok. To musím ale uznat obrovskou individuální kvalitu Stancia, který tu akci udělal. Po brance jsme trošku zvedli hlavy, ale na to, abychom dosáhli aspoň na bod, bychom museli být v útočné fázi daleko nebezpečnější a kvalitnější. Bylo vidět, že střídáním jsme nezískali rozdíl. Chybí nám teď hráči do útočné fáze, i to mělo svůj podíl na tom, že jsme nebyli schopni v závěru si vytvořit šance, takže zasloužené vítězství Slavie, i když ta gólová situace byla hodně diskutabilní.

Překvapilo vás, že se sudí Zelinka nešel ani podívat na video?

To mě překvapilo. Posunutí Masopusta míče ke Kuchtovi bylo minimálně hodně zvláštní. Za mě se vůbec nedá rozporovat, jestli to bylo rameno, nebo paže, byla to jasná paže, byť jakoby u těla. Je otázka, jestli to byl přirozený pohyb. Podle mě tam šel Masopust s úmyslem, že se už tam nemohl dostat. Šteloval se k tomu. Ale to je tenká hranice. Když si promítnu zápasy se silnými týmy, tak na Spartě i na Slavii dala komise rozhodčích pak zapravdu nám. A teď další diskutabilní rozhodnutí, které jde proti nám. Není to úplně jednoduché, ale musíme to zvládnout.

Slávista Lukáš Masopust před gólem Jana Kuchty v Olomouci zahrál rukou. Nebo ne? „Podle mě jasné rameno. Na dresu jsem měl i obtisk,“ řekl po zápase. Rozhodčí mu dali za pravdu.

Nezvládl to sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, který v závěru vletěl až na hřiště a hádal se s rozhodčími. Není to už za hranou?

Upřímně musím říct, že jsem Laďu slyšel jen ve smyslů těch pokynů. Úplně jsem neregistroval, co se v závěru stalo. Je hodně impulzivní v některých situacích, možná cítil křivdu. Jsou určité meze, za které by se jít nemělo.

K dispozici jste neměl ani jednoho typického útočníka. Byl to velký problém?

Dostáváme se teď do zajímavých situací. Před čtrnácti dny s Hradcem jsme neměli jediného stopera, teď jediného útočníka. Cíl byl takový, aby se vždycky jeden hráčů zapojoval do mezihry, spadl do nižší části hřiště a přečíslovali tam Slavii ve čtyřech hráčích. Ale Slavia je strašně kvalitní v presinku nahoře, hodně agresivní. A pokud první přihrávka od stoperů, ta spouštěcí, není odvážná, kvalitní, tak se to moc neprojeví. Nahoře jsme chtěli mít pohyblivé hráče, herní. Spíš to byla falešná devítka, někdy i dvě. Chtěli jsme, aby se zapojovali víc do hry a dotlačili se pak až do útočné třetiny. Neřekl bych, že se nám to úplně dařilo, spíš se nám dařila kvalitní defenziva.

Co je těžší? Hrát bez stoperů, nebo útočníků?

Srovnání soupeřů Hradce a Slavie moc nejde, Slavia je v laufu. Byl to nejlepší soupeř, se kterým jsme hráli. Zaslouženě jsou tam, kde jsou. Postupem času stoupají kvalitou nahoru. Jsou silní, sebevědomí. Ukázali to i v předchozích zápasech, kdy byli střelecky produktivní. Slavia byla silná na míči, ale nebylo to mužstvo, které by si vytvořilo šanci za šancí, dostalo nás pod obrovský tlak a my se jen bránili a odkopávali. Ani neměli tolik nebezpečných střel. Ale abychom byli víc důstojnějším soupeřem, musíme mít větší kvalitu do útoku. Minimálně Tondu Růska, který v minulých zápasech našel optimální formu a energii. Byla škoda, že jsme ho nemohli použít.

Kdy se budou marodi vracet?

Nejedná se jen o útočníky. Chyběl nám i Víťa Beneš. Václav Jemelka začal trénovat od pondělka po čtrnácti dnech, takže to ještě nebylo na základ. Chybí Chvátal, Růsek, Zifčák, Hála. Všichni by atakovali základní sestavu. Nejblíž návratu je Juraj Chvátal, který by měl od pondělka absolvovat tréninkovou zátěž. U Martina Hály jsou velké otazníky, u Pavla Zifčáka čekáme na zprávu z magnetické resonance.

Bylo znát, že jste nemohl reagovat na vývoj zápasu střídáním.

Byla to škoda. Pak jsme už na hrot dávali Romana Hubníka. Říkali jsme si, že nás stejně Slavia nepustí do nějaké větší konstrukce, tak jsme se chtěli opřít o něj a dát k němu rychlé Jáchyma Šípa s Kubou Matouškem, aby byli schopni roztrhat tu řadu a jít z něj. Úplně se to nepodařilo. Moc karet v rukách jsme neměli.

Obraně Slavie vládl Ousou. Jak se vám líbí?

Ze začátku mi tam úplně nepasoval, situace asi neřešil podle trenérů, měl tam nedorazy, ale postupem času se vypracovává v top ligového stopera, který bude mít určitě přesah dál. S tím ho Slavia vyskautovala, byť původně do jiné pozice. Zase se jí to vyplatilo. Obrovská defenzivní jistota a ofenzivní nadstavba. I proti nám třikrát vyvezl míč, nebojí se ho vytáhnout nahoru. Neztrácí balony. Silný stoper do budoucna.

Ve středu zálohy jste postavil tři defenzivní hráče - Greššáka, Breiteho a Spáčila. Splnili zadání?

Defenzivní z toho, co nám zbylo. Kdybychom měli Tondu Růska, určitě by tam byl Kryštof Daněk. Měli jsme i taktický záměr, který nejlépe ve vyšších pozicích plnil Pablo s Daňkem. Greššák obstál v určitých fázích hry, ale po jeho pomalejší práci s míčem měl soupeř dvě situace. Těchto ztrát se musí prostě vyvarovat. Spáčil do 70. minuty utkání zvládl výborně, běžecky ohromně silný hráč. Ve druhém poločase ukázal i nadstavbu v útočné fázi, dovolil si, byl odvážný. Pak mu došly síly, kluci toho měli plné zuby. Radim Breite předvedl svůj standard. Ve druhém poločase bylo ale hodně příležitostí, kdy stopeři mohli odehrát konstruktivní spouštěcí první přihrávku a nezvládli jsme to. Buď byla špatná volba, nebo jsme netrefili hráče. Na tom musíme pracovat.

V tříobráncovém systému se však zabydlel Michal Vepřek, dříve krajní bek. Stopera hraje možná až nad očekávání dobře, souhlasíte?

Musím smeknout klobouk. Kromě jedné chyby v pohárovém utkání v Budějovicích neudělal chybu. Pasuje mu to. Je dostatečně takticky vyzrálý, situace řeší velmi dobře, s klidem, s přehledem. Vybavuji si jednu ztrátu, kdy ho v jednoduché kličce někdo přetlačil, ale také vyvezl balon přes dva hráče a to pak udělá obrovskou výhodu pro útočící mužstvo. Za mě zvládl ty tři zápasy na jedničku.

Říká si v šestatřiceti o novou smlouvu?

To není úplně na mě. Ale pokud by ty zápasy takhle opakoval, tak není rozhodující věk. Když jsem se díval na Chelsea, jsou tam také podobně staří stopeři a patřili k nejlepším hráčům.

Kromě útočníků jste znovu neměl k dispozici ani izolované asistenty Saňáka s Lovásikem. Je to komplice?

Je to náročnější. Jirka Saňák tady odvádí obrovský kus práce, stejně tak Tomáš Lovásik. Ještě odejde Milan Kerbr a zbudu v kanceláři sám. Není to jednoduché i co se týče plánování tréninku. Když se to rozloží do více lidí, i kontrola tréninku je lepší. Od středy se Jirka Saňák zase připojí.