Masopust hájil sporný moment: Ruka? Ne, jasné rameno, na dresu byl otisk

Přihrál jste Kuchtovi na gól rukou, nebo ne?

Za mě to bylo rameno, měl jsem i na dresu otisk míče. Jasné rameno.

Domácí se hodně rozčilovali.

My na hřišti jsme byli potom docela v pohodě, nevím, co jste viděli mezi střídačkami. Emoce k tomu prostě patří. My jsme taky někdy podrážděnější, jindy je podrážděný někdo jiný. Tak to ve fotbale občas bývá.

Střídal jste kvůli zranění. Jak jste na tom?

Je to dobrý. S někým jsem se srazil, bylo to kolem kyčle, pajdal jsem a trenéři mě vysvobodili. Snad to bude v pohodě.

Co jste říkal na výkon domácích?

Olomouc na nás byla velice dobře připravená, hlavně první půlhodinu s námi vydržela skvěle běhat. Pro nás bylo hrozně těžké rozehrávat útoky, dobře nás napadali. Potom jsme jim párkrát z toho vyjeli a dostali se líp do zápasu. Druhá půle už probíhala tak, jak jsme chtěli

Překvapilo vás, že Sigma nastoupila bez typického útočníka?

Překvapilo, čekali jsme, že tam bude aspoň jeden útočník. Pablo González si skvěle odskakoval do meziprostoru, dělalo nám to docela problém. Je nepříjemné, když tam je takový tulák. Kluci to ale zvládli dobře, i když kolikrát za mě měli ve středu až moc prostoru.

Pošesté v řadě jste nedostali gól. Defenziva už je vyladěná?

Teď se mně vybavilo, jak v jedněch novinách o Tarasovi s Aihamem psali, že jsou Pat a Mat. Myslím, že je to od nich krásná odpověď. Stopeři hrají skvěle, uhrají strašně moc těžkých soubojů. V poslední době i skvěle rozehrávají. Je to vizitka jak jejich, tak Aleše Mandouse, který chytá i rozehrává také skvěle, a celého týmu.

Ještě máte dost sil na závěrečné čtyři zápasy roku?

Věříme, že ano. Je to náročné, počasí už není úplně ono, ale máme na to sílu a zvládneme to.