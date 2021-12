Gól Slavie uznán správně, brance Slovácka ruka předcházela, řekla komise

Slávista Lukáš Masopust při gólové přihrávce v zápase v Olomouci hrál rukou či ramenem dovoleným způsobem.

Letmý kontakt slováckého Michala Kohúta, který však hraní rukou odmítl, byl přestupkem.

Takové je hodnocení komise, pro mnohé fanoušky překvapivé.

Olomouc - Slavia 0:1

Situace z pětapadesáté minuty budí velké vášně i dva dny po utkání. A komise rozhodčích emoce spíš neuklidnila.

„Za mě to bylo rameno, měl jsem i na dresu otisk míče. Jasné rameno,“ tvrdil Masopust poté, co přistrčil míč střelci Kuchtovi.

„Rozhodčí správně uznali branku hostujícího družstva. Z televizního záběru je zásah Masopusta hraniční, navíc ruka byla v přirozené poloze k tělu, takže se o přestupek nejednalo,“ prohlásil Radek Příhoda.

Olomoučtí se dlouho divili, když jim sudí Zelinka ukazoval, ať balon nachystají na rozehrávku z poloviny hřiště. Když jim naznačil, že po konzultaci s kolegou u videa v přenosovém voze nakonec jedinou branku zápasu uzná.

„Pokud by takto zahrál hráč ve vlastním pokutovém území, penalta by se nenařizovala,“ řekl Příhoda.

Slovácko - Plzeň 1:2

Tady je verdikt ještě o něco víc pro fanoušky nepochopitelný.

Domácí Kohút si mezi dvěma obránci zpracoval míč na prsou, poté se možná míč dotkl jeho ruky, byť neznatelně. Akce ještě několik vteřin pokračovala, než Havlík ve 34. minutě skóroval. Vyrovnal by na 1:1.

Dlouho trvalo, než došlo k finálnímu verdiktu hlavního sudího Pechance, který na doporučení asistenta Machálka a po zhlédnutí videa branku neuznal.

„Rukou jsem v žádném případě nehrál,“ dušoval se Kohút.

Ale komise měla jiný názor. „Správně neuznaná branka. Ruka nebyla v přirozené poloze u těla, jednalo se o přestupek. Pokud by takto zahrál bránící hráč ve vlastním pokutovém území, byl by za to nařízen pokutový kop,“ řekl Příhoda.

Správně si počínal i rozhodí Szikszay, který v utkání Bohemians - Jablonec (1:2) neuznal gól domácích po předchozí ruce Hronka.