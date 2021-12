Trpišovský: Penalty jsme měli kopat dvě. Situace před gólem byla hraniční

Hlavně na začátku vám domácí dělali problémy.

Do zápasu jsme vstoupili hůř, Sigma byla nebezpečnější, měla lepší pohyb, hodně odražených míčů, byla dravá. My jsme měli spoustu starostí s její hrou. Zhruba od třicáté minuty jsme se do zápasu víc dostali, přidrželi jsme míč. Bohužel dvě ložené šance jsme Schranzem a Olayinkou neproměnili. Do druhé půli jsme vstoupili mnohem líp, ale zase jsme šance zahazovali, až tu jednu jsme proměnili. Nepodařilo se nám přidat druhý gól, aby byl závěr klidnější, takže Sigma hrozila do poslední chvíle. Dostala nás trošku pod tlak, bylo to můj vkus moc hektické. Měli jsme vytěžit víc než jeden gól a nedopustit v závěru dlouhý aut a standardku. Sigma napadala v hodně hráčích, dobře běhala.

Nahrálo vám, že Sigmě kvůli marodce chyběl klasický útočník?

Jak v čem. Bylo to atypické. Na jednu stranu byla výhoda, že tam nebyl Růsek, nebo Vaněček, bylo by to nepříjemné ve hře hlavou. Sigma minulý zápas proti Pardubicím používala dlouhé míče na Růska, které vyhrával. Ale v běžeckých situacích to hráli dobře, jeden z útočníků si šel pro míč, druhý zabíhal. To bylo pro stopery nebezpečné. Daněk i Pablo hráli první půli velice dobře. Střed jim vytvořil servis, měli tam tři defenzivní hráče, hodně běhavé a pracovité. Po běžecké stránce to bylo pro nás náročnější, ale výhodu jsme měli ve vzduchu.

Do utkání několikrát zasáhl VAR. O penaltě není pochyb, co přihrávka Masopusta zřejmě paží na gól Kuchtovi?

Podle zpráv co mám, penalta byla jasná, i v první půli na Kuchtu, kde byl velký kontakt, penalty byly obě dvě. A situace u gólu byla hraniční. Viděl jsem to jen v reálu, těžké posoudit.

Penaltový dloubák Stancia do břevna se vám nezamlouval.

Špatné rozhodnutí. Když vezmu i tu penaltu, měli jsme tři vyložené šance a ani v jedné jsme netrefili prostor branky. Olayinka tohle musí do šatny dát, bylo by to klidnější. Schranz také situaci prováhal, nechal se sblížit obráncem do skluzu. A ta penalta? Vím, jak to kope Nico na tréninku, jaké má varianty. To řešení mě překvapilo. Možná tím, že jich kopal hodně, chtěl něco změnit. Bavili jsme, že na typologicky takového gólmana a na tomto terénu platí spíš rychlé střely po zemi.

Lingra a Masopusta jste střídal kvůli zranění?

Je to tak, Hromadovi spíš docházely síly. To bylo preventivní. Ondra Lingr nevypadal dobře, stěžoval si na žebra a na kostrč. Byl hodně otřesený. Lukáš Masopust nám hlásil od 70. minuty, že cítí trošku zadní sval na stehně, ale že bude hrát do poslední chvíle. Protože i Sigma měla čerstvé hráče, nechtěli jsme riskovat. Říkal, že ho v tom nepíchlo, že cítil nějaký nekomfort.

Vyhrála i Sparta. První čtyři týmy jsou odskočené. Očekáváte náročné dostihy?

Asi jo. Co jsem ve Slavii, každý rok to takhle je kromě jednoho podzimu, kdy jsme odskočili. Hodně se rozhodovalo ve vzájemných zápasech. Všechny zápasy jsou ale těžké. Sigma hrála náročně, dobře. Prvních 25 minut byla nebezpečná. Takový styl zápasu, kdy nemusí tvořit, jí vyhovuje. Má nepříjemné hráče. Utkání venku jsou hodně těžké, proto jsem byl naštvaný, jak jsme se šancemi nakládali, protože není jednoduché si ji vytvořit. Nico u první šance vyhrál souboj, podržel balon a ještě dá finálku, ale my ten gól nedáme. To byly klíčové momenty. V Olomouci jsou dobří hráči, vždycky je to těžký zápas. Body z těchto utkání vám pak mohou chybět, láme se to v nich.

Pošesté jste neinkasovali. Hlavně stoper Ousou znovu působil suverénně, souhlasíte?

Suverénní byl, souhlasím. Hrozně se mi líbil. Jen na konci byly dva momenty, kdy netrefil dobře balon ze vzduchu. Ale hraje skvěle. Vyvážel balony, dostal nás do jedné šance. Musím teda na něj prozradit, že má šílenou střelu. Dělám si z něj na tréninku srandu, protože ty jeho střely, to je katastrofa. On vždycky mrká, že je defender. Ale jeho ofenzivní složka je fantastická. Pracujeme s ním na některých defenzivních věcech, ve kterých se hodně zlepšuje. Aleš Mandous mu pomáhá, bylo to i teď slyšet. Obránci se v těžkých situacích dobře rozhodují. Ousou předvedl skvělý výkon.

V Olomouci máte brankáře Jana Stejskala, ale hostování účel neplní, když nechytá.

Nechytal ještě ani minutu, takže neplní. Chytá za béčko, shodou okolností jsme dvakrát na béčku Olomouce měli skauta, který ho hodně chválil za hru nohama a vůbec za výkony. Zatím mě to mrzí. Sigma si ho vyžádala. Byla to součást transferu Mandouse, takže věřím, že šanci dostane. Je to dobrý gólman, hraje skvěle nohama, potřebujeme, aby chytal, proto jsme ho dávali pryč, protože u nás za rok odchytal jen jeden zápas. Je to o tréninku, do toho nechci mluvit.