Velká voda Drchal: střelec z přípravy dostal šanci. Byl výborný, řekl kouč

VIDEO: Václav Drchal po zápase Sparta vs. Baník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

dnes 12:29

V devatenácti letech se se šesti góly prostřílel do pozice nejlepšího sparťanského kanonýra zimní přípravy. Ovšem na soutěžní start fotbalista Václav Drchal čekal až do třetího jarního duelu. „Bylo to dlouhé,“ připustil.

Před úvodním únorovým kolem proti Bohemians ho zbrzdila nemoc, trénoval málo, a proto nehrál. Před týdnem na Dukle kouč volil jiné taktické varianty - a mladý Drchal zase mrznul na lavici. „Nervózní z toho, že nenastupuju, jsem nebyl,“ ujišťoval. „Spíš jsem se moc těšil, až dostanu šanci,“ dodal, když v neděli v podvečer konečně zapsal první jarní minuty. Tři sparťanští teenageři Drchal, Plechatý a Hložek Devatenáctiletý stoper Dominik Plechatý za Spartu odehrál první dvě jarní kola, stejně starý Václav Drchal se po vydařené přípravě fanouškům ukázal. Stejně ale v rudém dresu na jaře nejvíc udivuje stále teprve šestnáctiletý Adam Hložek. Loni dochodil základní školu, teď hraje ligu. „Přírodní úkaz,“ prohlásil Bořek Dočkal, který si s ním v neděli poprvé zahrál. „Nevypadá jako šestnáctiletý kluk. Nejen proto, jakou má tělesnou konstrukci, ale jak se na hřišti chová, jak perfektně používá tělo. Je vyprodaný stadion a nic s ním nehne,“ smekl Zdeněk Ščasný. Proti Baníku na Letné zaujal. Do hry naskočil za stavu 2:1 pro Spartu, ve chvíli, kdy byli domácí po vyloučení Štetiny v oslabení. „A protože Ostrava prohrávala, otevřela to a nám se naskytly možnosti k protiútokům. To mám rád,“ culil se Drchal, sparťanský teenager. Ukázal rychlost, dravost, dobře předvídal. Do hry vlétl jako velká voda a Spartu uklidnil důležitým gólem na 3:1. „Klidně však mohl vstřelit branky dvě nebo tři. Po té červené kartě jsme v útoku potřebovali trochu větší pracovitost, náběhovost. A Vaškův výkon byl výborný,“ uznal trenér Zdeněk Ščasný.

77. minuta: ztráta ostravského Filla na útočné polovině, Drchal míč ťuknul Dočkalovi, který ho perfektně načasovaným pasem za obranu poslal do sóla. „Měl jsem to snadné,“ tvrdil mladý útočník při popisu gólové akce, mimochodem své první na domácím stadionu. Ta chvíle Drchala nastartovala, rázem ho bylo plné hřiště. Utahaní obránci Baníku mu nestačili a on se hrnul do dalších příležitostí. 85. minuta: výjimečně netěžil ze své rychlosti, spíš dobré orientace v pokutovém území. K balonu se dostal rychleji než bránící Stronati, ale jeho střelu vyrazil pozorný Laštůvka, gólman Baníku. Fotogalerie Sparta - Baník Ostrava 3:2 Zobrazit fotogalerii 87. minuta: podél pravé lajny se hnal za nakopnutým míčem, Laštůvka se proti němu rozběhl, ale neměl rychlost, zazmatkoval a rychle se chtěl vrátit do brány. To Drchal viděl a snažil se ostravského brankáře přelobovat, jenže střela mu nesedla. Možná zbrklé řešení, protože prostoru kolem sebe měl sparťanský útočník spoustu. 90. minuta: opět Drchalovo sólo. Byl úplně sám, takže poslední metry před brankářem ani nemusel sprintovat, naopak zvolnil, pohledem zkontroloval Laštůvku a míč s přehledem uklidil do sítě. Radost mu však překazil asistent rozhodčího, který podle předpisů nechal akci dohrát a až poté signalizoval ofsajd. A skutečně: video potvrdilo, že stál Drchal v ofsajdu. „Škoda, ten praporek jsem v první chvíli vůbec nevnímal,“ vyprávěl Drchal, který už se spoluhráči oslavoval. „Potom byl ten zápas až do konce napjatý, ale zvládli jsme ho a jsme spokojení.“

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost