Po třech měsících fyzicky na hraně, řekl Dočkal. Hložek je přírodní úkaz

K zápasu s Baníkem Ostrava přivedl tým jako kapitán. Staronový kapitán. Přes patnáct tisíc fanoušků bouřilo, když vidělo Bořka Dočkala zpátky ve sparťanském dresu.

„Přivítání jsem si užil, děkuju všem,“ vzkázal Dočkal na dálku, když po vítězství 3:2 v přímém souboji o třetí místo tabulky dorazil mezi novináře.



Souhrn 22. ligového kola

Na hřišti dirigoval spoluhráče, trefil tyč a asistoval u důležitého třetího gólů. A Letnou s jeho návratem po dlouhé době zalila pozitivní energie. Žádné nadávky trenérovi, žádný pískot na hráče.

„Nebylo by fér to svádět jenom na moji přítomnost. Celý tým si za předvedený výkon, ať už se mnou nebo beze mě, podporu fanoušků zasloužil.“

Ale s vámi na hřišti hra působila daleko přesvědčivěji než před čtrnácti dny s Bohemians a před týdnem na Dukle.

Měl jsem možnost projít ve Spartě přípravou a mít vlastní porovnání toho, jak kluci vypadali na podzim a jaký kus práce udělali v zimě. Chápu, že fanoušci vždycky čekají na ten výsledný produkt, který přijde v sobotu a v neděli, ale já vidím kluky každý den, a proto jsem zůstal a zůstávám pozitivní. Věřím a cítím, že tenhle tým má velkou kvalitu, obrovský potenciál, jen potřebuje nabrat sebevědomí, aby se to projevilo.

Zažil jste návrat podle představ?Dovedu si představit i trochu příjemnější, barvitější scénáře. Třeba výhru tři nula a bez vyloučení. Ale bylo to utkání, v němž bylo nejdůležitější udělat tři body a odskočit soupeři. Navíc jsme udělali krok kupředu i v našem herním projevu, což je důležité.

Jak jste se na hřišti cítil vy osobně? Soutěžní utkání jste hrál poprvé od 19. listopadu, kdy jste s reprezentací v Edenu porazili Slovensko.

Vždycky to může být lepší. Tím, jak budou zápasy přibývat, získám větší jistotu s balonem a také fyzicky se budu cítit lépe. Musím přiznat, že proti Baníku to bylo po fyzické stránce trochu na hraně. Zápas zkrátka tréninkem nenahradíte.

Přesto jste byl hned zkraje utkání blízko gólů, když jste trefil tyč.

Škoda, protože by to podtrhlo náš dobrý vstup do utkání. Ale celkově jsme, myslím, zápas zvládli dobře, byli jsme schopni reagovat na jeho vývoj a i v deseti jsme zvládli zvýšit náskok a kontrolovat hru.

V záložní řadě vedle vás hráli mladí Sáček s Hložkem, vítr v soupeřově obraně dělal v závěru střídající Drchal. Co říkáte na jejich progres?

Všichni mají obrovský potenciál a velkou budoucnost před sebou. Měl jsem je teď delší čas denně na očích a viděl jsem, jak každý z nich bojuje, jak jim záleží na tom, aby se tady ve Spartě prosadili. U Sáčka jsem to cítil už před dvěma roky, že by se měl posunout do základní sestavy, být jejím důležitým členem, což nyní svými výkony potvrzuje. A to samé platí také o Martinu Frýdkovi, který udělal velký skok kupředu: je schopen tým vyburcovat, zklidnil se na míči.

Dva roky a jeden týden Sparta - Bohemians 1:0, poslední Dočkalův zápas před odchodem do Číny (19. února 2017):

Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa - Néstor (68. Juliš), Sáček, Dočkal, Čermák (82. Vácha), Konaté - Lafata (86. Šural). Sparta - Baník Ostrava 3:2, první Dočkalův zápas po návratu z Číny (24. února 2019):

Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Frýdek, Sáček - Hložek (80. Hašek), Dočkal, Karlsson (64. Radakovič) - Tetteh (71. Drchal).



A teprve šestnáctiletý Hložek?

On je pro mě přírodní úkaz. Dispozice a předpoklady, které ve svém věku má, jsou na české poměry hodně neobvyklé.

Oni jsou budoucností Sparty?

I pro jejich vývoj bude důležité, jak dohrajeme aktuální sezonu. Potřebujeme, aby jejich sebevědomí s každým zápasem rostlo. Cílem nás všech je, aby Sparta znovu získávala tituly a byla vidět v Evropě, ale je důležité jít postupnými kroky. Pokud půjdeme dál směrem, jakým si všichni představujeme, bude příští rok těžké nás zastavovat.

Vypadáte spokojeně, že jste opět sparťanskou součástí.

Já jsem během těch dvou let venku zjistil, že je pro mě důležité hrát fotbal někde, kde mi na tom bude opravdu záležet, kde budu prožívat ty opravdové emoce. A teď, jen z jediného zápasu ve Spartě, si odnáším víc zážitků, než jsem měl za posledních pár měsíců.

Jinými slovy: do Číny byste znovu neodešel? Rozhodl byste se jinak, kdyby jste mohl?

To je hrozně těžké hodnotit. Nemůžu říct, že bych toho litoval a že bych snad chtěl vrátit čas. Pro mě jako hráče i člověka to byly důležité dva roky, prošel jsem si určitým vývojem, stejně tak Sparta. Bůh ví, jaká by byla situace, kdybych tehdy zůstal.

Neobával jste se, že se váš zdlouhavý návrat do Sparty nestihne dokončit včas?

Ani na moment. Bylo to sice náročné, ale situace, kdybych se něčeho obával, nenastala. Museli jsme být trpěliví a velké poděkování patří všem zainteresovaným, Spartě i manažerům. Jednání byla velmi složitá, což jsem na vlastní kůži zjistil v Číně, když jsme tam jeli moji smlouvu definitivně ukončit.



Měl jste v záloze náhradní plán?

Ne, žádný plán B neexistoval. Snad jen čínský klub by se musel rozhodnout, že mě chtějí zpátky a že budu hrát tam. Ovšem když mi Sparta poprvé představila svoji vizi, já okamžitě kývl a už jsme pouze řešili, jak přestup dotáhnout. Nic dalšího mě nezajímalo.