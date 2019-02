Baník se zlobil: sporný roh a zákrok Štetiny. Ale prohráli jsme si to sami

Štetina zápas i tak nedohrál, za fauly na Baroše a po přestávce na Holzera dostal dvě žluté karty.

Ale Spartě to nevadilo, i v oslabení zvýšila na 3:1 a mohla přidat další góly. Baník přesilovku nezvládl, byť v nastavení Kuzmanovič snížil na konečných 2:3.

„Všechny góly jsme dostali po našich chybách. První po rohu, další jsme si dali sami,“ tvrdil šestatřicetiletý brankář.

„První gól jsme dostali po sporném rohu,“ upozornil ostravský kouč Bohumil Páník.

„Ale máme dost zkušené mužstvo, abychom se s tím vyrovnali,“ poznamenal Laštůvka.

Baník na Spartě vedl 1:0, krátce poté Štetina zezadu ostře zajel do Baroše. Ten pak měl několik zákroků, že kdyby byl sudí Houdek přísný, jak by si Laštůvka přál u skluzu Štetiny, nejspíš by nedohrál ani ostravský kapitán.

„Nevymlouváme se na rozhodčího, nejsme na něj naštvaní. Prohráli jsme si to sami, pro nás smolný zápas,“ podotkl Laštůvka. „Ale Štetina tam zajel nesmyslně, nechtěl hráč míč, byl to surový zákrok.“

Sparťanský stoper pak soupeře naštval znovu, když krátce před půlí vyrovnal na 1:1. „To byl zlom, měli jsme vedení udržet, to by nám vyhovovalo. Sparta by pak po půli musela hru ještě víc otevřít,“ říkal Laštůvka.

„Hráč, který měl hlídat Štetinu, se choval nezodpovědně,“ zlobil se kouč Páník, ale nejmenoval.

Druhý gól dostal Laštůvka z přímého kopu od Karlssona, třetí z brejku od Drchala. A to ve chvíli, kdy domácí hráli v deseti. Střídající Drchal mohl z brejků přidat další dvě branky. „To už jsme hráli vabank,“ poznamenal Laštůvka.

„Hráč, který chyboval při prvním gólu, se choval nezodpovědně i před třetí brankou. Měli jsme to obehrávat, být trpěliví a on to nesmyslně dával středem a míč jsme ztratili. Třetí branku jsme neměli dostat, být to pořád o gól, měli bychom šanci. Jak Sparta vedla o dvě, tak si to pohlídala,“ řekl Páník.