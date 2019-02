Jen slova chvály. Zvládli jsme to výsledkově i herně, řekl Ščasný

Před dvěma týdny proti Bohemians (1:0) sparťané rozhodli zápas v nastavení, minule na Dukle (3:2) dvakrát prohrávali. Proti Baníku dostali první gól, pak skóre otočili, navíc vítěznou branku dali v deseti po vyloučení Štetiny.

„Věděli jsme, že v úvodu jara potřebujeme hlavně vyhrávat. Výkony mají vzestupnou tendenci, proti Baníku to byl nejlepší na jaře. Byl kolektivní a týmový. Zvládli jsme to nejen výsledkově, ale i herně,“ prohlásil Ščasný.

Byl jste překvapený, jak jste odehráli třicet minut v oslabení? Nebylo znát, že vás je o jednoho méně.

A to díky tomu, že jsme necouvali a byli pořád aktivní. Velmi dobře jsme na tom byli fyzicky. Viděl jsem tam obrovskou vůli po vítězství. Ano, bylo to příjemné překvapení. V deseti jsme tam měli pasáže, kdy jsme jim nepůjčili míč a oni nevěděli, jak na to reagovat.

Přitom jste v prvním poločase prohrávali. Kdy se zápas zlomil? Vyrovnávací brankou?

Začali jsme velmi dobře, ale po čtyřech pěti zbytečných ztrátách jsme trochu znervózněli, pak jsme inkasovali. Souhlasím s vámi, že jeden z klíčových momentů byl vyrovnávací gól do poločasu. Pak jsme soupeře postupně přehrávali, dali druhý gól. V tu dobu tomu chyběl třetí, zbrzdilo nás vyloučení. Dalším klíčovým momentem byla třetí branka Drchala. Pak jsme hru naprosto kontrolovali a jen škoda, že jsme nepřidali další góly.

Souhrn 22. ligového kola

Červenou kartu dostal Štetina, který hrál místo Plechatého. Proč jste ve třetím jarním zápase potřetí změnil stoperskou dvojici?

V prvním kole nemohl hrát Costa, kterého jsem pak chtěl dostat do hry. Teď proti Baníku jsme se obávali, jak by mladý Plechatý reagoval na Baroše. Až na tu hloupost před druhou žlutou kartou to Štetina zvládal výborně, ale tím zákrokem si to pokazil.

Poprvé hrál Dočkal. Jaký byl jeho největší přínos?

Věděli jsme, proč jsme ho podepsali. Naplnil to, co jsme od něj čekali. Druhá věc je, že výborný výkon podali všichni hráči. On dá hře myšlenku, kluky zklidní.

A to poslední zápas hrál před více než třemi měsíci. Nezvažoval jste, že byste ho do hry zařadil spíš postupně?

To vůbec ne, i když se to nabízelo. Okamžitě jsem byl rozhodnutý, že bude hrát. Měl jsem představu, jak by to mělo vypadat. Jsem rád, že to vyšlo. A vzhledem k tomu, že dlouho nehrál, tak klobouk dolů, jak to zvládnul.

Udivuje vás i šestnáctiletý Hložek, který ještě před deseti měsíci navštěvoval základní školu?

To je obdivuhodné. On nevypadá jako šestnáctiletý kluk. Nejen proto, jakou má tělesnou konstrukci, ale jak se na hřišti chová, jak perfektně používá tělo. Je vyprodaný stadion a nic s ním nehne.

Další mladík Drchal dal rozhodující gól a měl další tři šance.

Proto tam šel. Po vyloučení jsme věděli, že musíme na hřiště dostat větší pracovitost, víc náběhů, všechno splnil.

Zato Tetteh, co se s ním děje? Je jen stínem z podzimu. Nezamotaly mu hlavu nabídky ze zahraničí?

Nevím, těžko se mi hodnotí, jak hráč přemýšlí nad spekulacemi. Ale obecně nikomu nepomůže, když má v hlavě, že může jít tam a tam. Měl zdravotní problémy v přípravě, což je v jeho případě klíčové. On si chce rozložit síly na celý zápas, místo toho, aby se vydal ze všech sil. Souhlasím, že má na víc, než odvádí.

Kangu, dosud stěžejního hráče, jste vůbec nepostavil. Proč? A bude mít teď těžké se do sestavy vrátit?

Nechci polemizovat o tom, kdo to bude mít těžký. Chtěli jsme mít konkurenci, máme ji, vždyť pět hráčů muselo na tribunu. Je důležité, aby se kluci chovali jako profíci. Přijdou zápasy, kdy ho budeme potřebovat. Že dám na desítku Dočkala, bylo jasné. A pod ním máme Frýdka se Sáčkem a Haška. To jsem taky nechtěl měnit.