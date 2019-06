Opět operace kolene. Drchal se po zranění Spartě vrátí až příští rok

„Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct,“ pravil pro sparťanský web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Václav Drchal si poranil koleno ve druhém zápase nadstavby nejvyšší soutěže proti Liberci (1:0). Absolvoval vyšetření v Čechách i v Německu, zákrok byl nevyhnutelný.

Talentovaný forvard podstoupil operaci v německém Augsburgu, kde mu zranění spravoval stejný lékař jako před rokem. „Ještě týden absolvuji rehabilitaci v Augsburgu, pak uvidíme, jak bude léčba postupovat dál,“ řekl.

Kvůli přetrženému křížovému vazu Drchal loni chyběl Spartě půl roku, do ligy naskočil až v polovině prosince v duelu s Příbramí (1:1).



Během zimní přípravy nasázel šest gólů, víc než kterýkoliv jiný spoluhráč, a začal častěji nastupovat v základní sestavě. V uplynulém ročníku naskočil do deseti utkání, v nichž vstřelil tři branky. Další trefu přidal v poháru proti Teplicím, podle Sparty se na trávník vrátí až příští kalendářní rok.