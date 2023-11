Mongol Tugy debutoval v lize. Je pokorný a veselý, tvrdí trenér

Zdeněk Ondrášek s Tomášem Zajícem jsou zranění, Quadri Adediran od zájmu Slavie marně hledá formu a Daniel Hais už kope za Hradec Králové. Jiné útočníky České Budějovice aktuálně nemají, a tak trenéři pro poslední ligové utkání proti Teplicím vzali do nominace i Gantogtokha. Tomu už se starším dorostem podzimní část sezony skončila, a tak se čekalo, že spíš bude z lavičky nasávat ligovou atmosféru.

Jenže trenéři Marek Nikl s Tomášem Zápotočným potvrdili, že jsou odvážní, a v 82. minutě oživili útok mongolským talentem. Ani on sice gól při prohře 0:1 nedal, ale zaujal energií, silou a průbojností. „Líbil se mi. Cítili jsme, že by mohl překvapit. Sledujeme ho v devatenáctce, kde se často prosazuje, ale mohl by proměňovat ještě víc šancí. Má výborný pohyb, dostává se do správných prostorů a do budoucna by to mohl být hodně zajímavý hráč,“ odhadl kouč A týmu Marek Nikl.

Tugy se do Česka přestěhoval s rodinou. Žili v Táboře, kde hráč začal nastupovat za Meteor. „Všimli jsme si ho, dával hodně gólů. Začal jezdit jednou týdně na trénink, pak jsme s rodiči začali řešit i změnu školy. Už je tady s námi rok a půl,“ uvedl Stanislav Rožboud, šéftrenér mládeže v akademii.

On i další věští Gantogtokhovi zajímavou budoucnost. Konkrétní však v odhadech být nechce. „Udělal teď velký skok, ale je toho na něj zároveň dost. Má velký potenciál,“ zamyslel se Rožboud.

Mongolský útočník je nejlepším střelcem dorostu Dynama, který je po podzimu v tabulce na druhé příčce. On sám dal osm branek. „Má zajímavá řešení situací, často netradiční. Je rychlý, silný, umí vystřelit oběma nohama. Ještě by mohl proměňovat víc šancí,“ dodal kouč.

Tugymu ke snům může pomoci i povaha a pokora. „Snadno se začlení do kolektivu, je oblíbený. Je to veselý kluk, co má rád humor. Šíří kolem sebe dobrou náladu. Myslím si, že je mu jedno, kde hraje. Umí se obětovat pro tým. Stará se o důležité věci, neřeší nic kolem,“ pochválil Rožboud.