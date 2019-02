Bílkovo těžké loučení: Díky za Zlín, takovou přízeň jsem dlouho nezažil

Půl roku stačilo, aby si jeden z nejúspěšnějších českých trenérů řekl o prestižní angažmá. Nastupuje k reprezentaci Kazachstánu.

Za dva měsíce už národní tým povede v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy proti Skotsku. Ve skupině I pak narazí ještě na Belgii, Rusko, Kypr a San Marino.

Zlín vám dal šanci, vy ho narychlo opouštíte uprostřed ročníku. Váhal jste?

Nebylo to pro mě snadné rozhodování. Zlínskou šanci jsem vítal. Velký dík patří všem, dala se tady dohromady výborná parta. Měli jsme dobré vztahy. Někdo to může chápat tak, že utíkám od rozdělané práce. Ale vzal jsem nabídku, která by se už nemusela opakovat a v kterou už jsem ani nedoufal.

Fakt ne?

Vést jakékoli národní mužstvo je čest. Zase si zahrát kvalifikaci o Euro. Je to lákadlo. Zlínu bych chtěl poděkovat za vstřícný krok, že mě uvolnil.

Ale vnímáte, že odcházíte ze Zlína v nevhodný čas, ne?

Načasování je nešťastné, není to snadná situace. Mužstvo poměrně šlapalo. Není dobré, když se do toho zasáhne. Cením si toho, že mi Zlín umožnil zase zkusit národní tým. Budu mu držet palce. Věřím, že nový trenér naváže na podařený podzim a přinese něco svého.

S hráči jste se rozloučil?

Už to mám za sebou. Nebylo mi to příjemné. Kabina fungovala podle mých představ. Chtěl bych také poděkovat fanouškům za přízeň, jakou jsem dlouho nezažil. Jednou se můžu vrátit. A budu rád, kdyby to vyšlo.

Nebude vám chybět každodenní práce na hřišti?

Je pravda, že mě to neskutečně bavilo. Teď to bude hodně jiné. Ale trénoval jsem české národní mužstvo a vím, co to obnáší.

Michal Bílek narozen 13. dubna 1965 Někdejší vynikající záložník, Fotbalista roku 1989, bývalý reprezentant, účastník MS 1990. Jako první trenér v samostatné české historii v jednom ročníku vyhrál se Spartou titul i pohár (2007). Po něm na ceněné double dosáhl už jen Vítězslav Lavička, rovněž se Spartou (2014). Jako jeden ze tří trenérů dovedl české národní mužstvo do vyřazovacích bojů velkého turnaje, na Euru 2012 v Polsku vyhrál skupinu, ve čtvrtfinále pak tým podlehl Portugalsku. Před ním Česko dovedl do finále Dušan Uhrin starší (1996) a do semifinále Karel Brückner (2004).

Jak probíhala jednání? Co vás čeká v nejbližší době?

Chtěli, abychom se setkali osobně. V pondělí jsem odletěl do Kazachstánu a v úterý se vrátil. Na všech podmínkách jsme se dohodli rychle. V sobotu letím do Kazachstánu znovu podepsat smlouvu a od 1. února bych měl nastoupit. Už v únoru se hrají přípravná utkání a v březnu začíná kvalifikace o Euro zápasy proti Skotsku a Rusku.

Jaký jste dostal úkol?

Zatím jsme se o tom nebavili. Ale každý tým má jediný cíl - postoupit. Vím, že to bude těžké. Kazachstánu se to ještě nikdo nepovedlo.

Co říkáte na složení kvalifikační skupiny?

Všechny jsou těžké. O Belgii je zbytečné mluvit, Rusko hrálo výborně na mistrovství světa, proti Skotsku jsme hráli s Českem.

Byl jste jediným kandidátem?

V úvodu jich bylo víc, všichni ze zahraničí.

Mohl jste si vybrat realizační tým?

Vezmu si s sebou jednoho asistenta. Mám pár jmen. Konkrétní budu až po dalším jednání v Kazachstánu.

Tušíte, jak na vás přišli?

Těžko říct. Kontaktoval mě manažer z Gruzie, se kterým se známe, když jsem působil v Dinamu Tbilisi. Řekl mi, že existuje šance, že bych mohl trénovat reprezentaci Kazachstánu.

Dříve ji vedl Miroslav Beránek. Sháněl jste si u něj informace?

Zatím jsem s ním nemluvil, ale pokusím se spojit.

Co víte o kazašském fotbale?

Vnímám, že Astana je přední klub, který hraje pravidelně evropské poháry. Slavia s nimi před rokem vypadla. Nejsou tam špatní fotbalisté.

Hráče znáte?

Zatím ne. Ale realizační tým má dokonalý přehled, takže mi to usnadní. V nejbližší době budu chtít vidět co nejvíc zápasů.

Usadíte se v Kazachstánu, nebo budete žít střídavě v Česku?

Budu tam pořád. Dostanu byt v Astaně. Zatím jsem tam byl jen na otočku, ale nebude problém si zvyknout. Rozhodl jsem se být trenérem, což přináší i nabídky z daleka. Jednou jsem trénoval v Kostarice. Až se zabydlím, přiletí za mnou paní.

V jakém jazyku se budete dorozumívat?

Moje angličtina je docela dobrá a ruštinu jsem se učil na škole. Je to sice dávno, ale za pár měsíců se do toho dostanu.