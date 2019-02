Bílek jde k reprezentaci Kazachstánu, ve Zlíně ho nahrazuje Pivarník

Michal Bílek

narozen 13. dubna 1965

Hráčská kariéra: Sparta, RH Cheb, Betis Sevilla, Žižkov, Teplice

Fotbalista roku 1989

Reprezentace: 35 zápasů, 11 gólů

Trenérská kariéra: Teplice, Cartaginés (Kostarika), Blšany, Plzeň, Sparta (double 2007), Ružomberok, česká reprezentace do 19 let (3. místo na ME 2003), česká reprezentace (2009 až 2013, čtvrfinále Eura 2012), Dinamo Tbilisi, Jihlava, Zlín

Roman Pivarník

narozen 17. února 1967

Hráčská kariéra: Dukla Banská Bystrica, Dukla Praha, Olomouc, Rapid Vídeň, Gerasdorf (Rakousko), Bnei Jehuda (Izrael), Jena.

Trenérská kariéra: HFK Olomouc, Jihlava, Kadisíja (S. Arábie), Kroměříž, asistent Rapid Vídeň, Prešov, Jihlava, Olomouc, Bohemians 1905, Plzeň, Brno

zdroj: ČTK