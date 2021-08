Musa na cestě do Portugalska. A Sima? Na odchod není vhodná doba, řekl kouč

Nečekaný vývoj?



Vždyť na předsezonní tiskové konferenci Slavie k Simovi zaznělo: „Jsou tři konkrétní zájemci. Intenzivně se jedná, záležitost je v pokročilém stavu.“

Tvrdík dokonce řekl, že Sima jako jediný může odejít ještě před startem evropské kvalifikace, což se nestalo. Senegalský útočník naopak dohnal fyzické manko, vrátil se do sestavy a ve čtvrtek by měl i on červenobílým pomoci ve snaze vyřadit polskou Legii Varšava v play off Evropské ligy.

„Sima byl v závěru minulé sezony hodně zraněný, nepřipravený přijel i na tréninkový kemp a navíc se mu zdravotní problémy vracely,“ připomněl Trpišovský. „Můj názor je, že teď není vhodná doba na jeho prodej, jde o dvacetiletého ofenzivního hráče s velkými schopnostmi, ideální by bylo ho prodat ve chvíli, kdy bude stoprocentně zdravý a kdy zase bude ve formě, kterou ukázal loni proti Nice nebo Leicesteru.“

„Ale samozřejmě je klidně možné, že zítra nebo pozítří přistane nabídka a bude se to aktuálně řešit,“ připustil Trpišovský.

Sima v aktuální sezoně zasáhl do pěti zápasů a jen dvakrát byl v základní sestavě. „Teď už je schopen odehrát šedesát sedmdesát minut,“ pochvaluje si trenér. „Ale chceme na něm dál pracovat a vrátit ho do kondiční připravenosti, kterou měl v minulé sezoně před zraněním.“



Tenkrát byl nečekanou hvězdou týmu. Pohádkový příběh afrického kluka, který z nuly vyletěl mezi hvězdy ligy a do pohárové Evropy zaujal celé Česko. Mluvilo se o zájmu z Anglie i o fantaskních přestupových sumách.

Přestupové okno se v západní Evropě uzavírá v úterý 31. srpna.

Slávista Abdallah Sima střílí gól Leicesteru v odvetě vyřazovací fáze Evropské ligy. Abdellah Sima se raduje z gólu proti Nice.

„Nebylo by korektní jména klubů, které o Simu stojí, zveřejňovat, když je jich víc. Musí se sladit zájmy hráče, agenta, Slavie a dohodnout s klubem, do kterého půjde. Spíš to vidím tak, že odejde,“ řekl před měsícem Tvrdík.



Ale teď? Sima prozatím zůstává a před potvrzením je naopak odchod jiného ofenzivního hráče, Petara Musy.

„Vypadá to na hostování v Boavistě Porto za výborných podmínek pro něj i pro klub. Je tam i velice slušná opce,“ uvedl Trpišovský.

Ještě před půl rokem o něm přitom trenér mluvil jako o útočníkovi s velkou slávistickou budoucností. „Za půl roku ho máme zpátky,“ těšil se Trpišovský, když klub chorvatského mládežnického reprezentanta pouštěl na hostování bez do bundesligového Unionu Berlín.

Jenže teď najednou místo pro Musu v sestavě nezbývá.

Slavia má v útoku Kuchtu, v létě si pořídila Krmenčíka či Schranze a mnohem víc příležitostí momentálně dostává i zkušený Tecl.

Jen jednou hrál Musa letos od začátku, bylo to v Teplicích, v Evropě dvakrát střídal proti Ferencvárosi a před bitvou o Evropskou ligu proti polské Legii už ze soupisky oficiálně vypadl. I s vidinou chystaného odchodu.

„O některé hráče je zájem v zahraničí, řeší se přestupy i odchody,“ řekl už před dvěma týdny kouč Trpišovský.

A Musa je jedním z nich.

Slávistický útočník Petar Musa jásá v utkání Evropské ligy proti Leverkusenu.

„Ve Slavii je aktuálně velká konkurence, přetlak. Při skládání kádru jsme předpokládali, že někteří hráči na určitých postech odejdou, což se nevyplnilo. Petar si na jaře vyzkoušel bundesligu a teď má možnost odejít do Portugalska, je to pro něj další velká zkušenost a výborná varianta. Měli jsme na něj už jednu nabídku, ale až teď opravdu projevil zájem odejít a my mu vyšli vstříc,“ vysvětlil Trpišovský, který o přesunech v kádru mluvil po nedělním vítězství nad Baníkem Ostrava (4:0).



Do stejného zápasu poprvé po zranění zasáhl i kapitán Jan Bořil, o kterého je v létě zájem pro změnu v Řecku. Ve třiceti letech to pro něj může být poslední šance na zahraniční angažmá... Nejdřív ale Slavia bude chtít zvládnout čtvrteční boj s Legií.

A další možné odchody?

V širokém kádru mistra nenašli přes výraznou marodku v úvodu sezony takřka žádné uplatnění Mick Van Buren či Júsuf Hilál, na hostování by mohl odejít Aiham Ousou, nová posila ze Švédska, a jen třináct minut dosud zvládl pro změnu dánský nováček Mads Emil Madsen.