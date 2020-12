Běžec. Střelec. Úkaz! Sima dál udivuje. Za kolik (a kdy) přestoupí?

Zatímco tehdy jeho jméno v Česku skoro nikdo neznal, po osmi měsících nenajdete fanouška, který by o Abdallahu Simovi neslyšel.

„Dvě stě sedmdesát kilometrů za tři týdny, to je v podstatě maratonský trénink. A Abdallah si přidával sám od sebe, nikdo mu nic takového nenařídil, protože k nám přišel dobře připravený,“ vypráví Miloslav Brožek, kouč Táborska. „Nemusel běhat tolik, a stejně to dělal. K tomu ještě přidával posilování a další věci nad rámec tréninku.“

Potřebujete snad pádnější důkaz o Simově pracovité povaze?

Právě díky ní píše příběh, na jaký ve fotbalovém světě často nenarazíte. Odehrává se v překotném tempu a zatím bez jediného zádrhele. Za Táborsko kvůli koronaviru nestihl odehrát jediný soutěžní zápas, přesto si ho v přípravném utkání všimla Slavia.

Počítala s ním do béčka, takže ještě na začátku října byl Sima vděčný, že naskočil do třetiligového utkání proti Karlovým Varům. Pak si ho kouč Jindřich Trpišovský vytáhl do áčka, zranění opor a covid mu otevřely cestu do základní sestavy... A od té doby nemá Slavia výraznějšího hráče.



Devět zápasů, pět gólů. Trefí se v průměru každých sto minut, přitom ani nehraje na hrotu útoku, ale z křídla. Sima je totiž úkaz. „To, jak rychle vylétl, je naprostá anomálie,“ uvědomuje si Brožek. „Když k nám v únoru dorazil na testy, věděli jsme, jaké má parametry, viděli jsme různá jeho videa, znali jsme podrobné statistiky. Po prvním tréninku jsem hned řekl: Jednoznačně ho bereme. Ale že bude na podzim vyčnívat v Evropské lize, to by mě fakt nenapadlo.“

ZAČÁTKY V ČESKU. Zleva trenér Táborska Miloslav Brožek, Abdallah Sima a jeho agent Daniel Chrysostome.

Zlepšení jako lusknutí prstů

V čem tkví Simovo tajemství? Jak je možné, že skok na jiný level nejen ustál, ale ještě předskočil ty, kteří se na vyšší úrovni dávno pohybují? Když se zeptáte těch, kteří ho dobře poznali, dostanete pokaždé stejnou odpověď: Je neuvěřitelně učenlivý a přizpůsobivý.

„Na začátku mi přišlo, že má problémy s tvrdostí a rychlostí hry. Tím pádem byly jeho doteky s míčem trochu složitější,“ vybavuje si Brožek. „Ale on se zlepšoval z týdne na týden, jako když luskáte prsty. Přivyká na vyšší level fotbalu úplně jednoduše, což je nevídané.“

Platí to ovšem i pro mimofotbalový život. Sima se narodil v Senegalu, v dorosteneckém věku ustál odchod do francouzského Evianu a pak se rychle zabydlel i v Česku – přestože se ze začátku nedokázal téměř s nikým domluvit.

S koučem Brožkem, který ovládá devět jazyků, si mohl popovídat ve francouzštině, navíc ho šéfové Táborska ubytovali s dalším testovaným hráčem: Američanem francouzského původu. Od něj začal Sima chytat první anglická slovíčka, která se hodí i teď ve Slavii.

„Pilně se učí, kluci mu pomáhají,“ oceňuje slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Občas asi stejně neví, co se kolem něho děje, ale i tak nám neskutečně pomáhá.“

Pomáhá? Sima Slavii v posledních týdnech přímo táhne. Byl u pěti gólů v zápase s Opavou, trefil se v obou utkáních proti Nice a ve čtvrtek v boji o postup ze skupiny Evropské ligy zařídil dvě branky proti Beer Ševě.

Proč nezůstal ve Francii?

Druhou mu nakonec vzal zásah statistiků, ale dobře si prohlédněte hlavně tu první: před gólovou hlavičkou sice využil chyby brankáře, ale také své šlachovité tělo vyšrouboval do mimořádné výšky.

Před brankou se chová jako mazák. Netipovali byste, že mu teprve v létě bylo devatenáct. Zato z tváře ještě nezmizelo mladické nadšení: po každém gólu v jeho očích čtete ryzí radost ze hry.



„V jeho případě to není klišé,“ upozorňuje Brožek. „Vidím, že fotbal fakt miluje. Nadšení z něj čiší a přenáší ho na spoluhráče.“

K výčtu kladů přičtěte ještě jedno velké plus: Simu nebrzdí zranění ani jiné zdravotní komplikace. Když před přestupem do Slavie absolvoval vyšetření ve Vojenské nemocnici, lékaři se shodli: Je skvěle stavěný, žádné anomálie, žádné problémy s držením těla.

Tím spíš se těžko chápe, proč ho Evian na jaře pustil do Česka. Copak jeho talent nerozpoznal?

„Ve Francii je velký přebytek podobných typů hráčů: urostlých šikovných kluků z Afriky mají v každém klubu spoustu,“ tvrdí Brožek. „Prosadit se na úrovni třetí ligy a výš je tam strašně těžké. Ale v Evianu věděli, že je Abdallah výborný hráč, proto dali do smlouvy procenta z příštích přestupů.“

Tenhle odstavec může být brzy aktuální, vždyť i slávistický boss Jaroslav Tvrdík na Twitteru Simu popsal jako fenomén, který už teď sledují evropské velkokluby.

„Abdallah tuší, že Slavia není koncová stanice,“ myslí si Brožek. „Nemyslí si, že podepíše velkou smlouvu, dá pár gólů a má vystaráno. Dře na sobě a neumím odhadnout, kam až může povyskočit. Věřte mi: když o tom mluvím, tají se mi dech.“